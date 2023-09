Zugucken, wie Brot gemacht wird: Berliner Backstuben laden zum Dabeisein ein

Wissen Sie, warum eine lange Teigführung wichtig ist? Und was das überhaupt bedeutet? Interessieren Sie sich dafür, was gutes Brot ausmacht und wie es hergestellt wird? Brauchen Sie vielleicht Tipps für zu Hause? Dann sollten Sie sich diese Woche nichts vornehmen.

Vom Montag bis Sonntag, also vom 18. bis zum 24. September, findet – nach dreijähriger Pause – wieder die Woche der offenen Backstuben statt. Mehr als ein Dutzend Biobäckereien in Berlin und Brandenburg laden zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Das Motto lautet: Schauen, Riechen, Fühlen, Schmecken!

Dabei sind elf Bäckereien aus der Hauptstadt, deren Programm alle Sinne anspricht. So öffnet jeden Tag die Bäckerei Endorphina Backkunst (Elsenstraße 52, Neukölln) von 8 bis 18 Uhr ihre „gläserne Backstube“. Vom Hinterhofcafé aus kann man in die Backstube blicken, echte Handarbeit erleben. Bei Endorphina kommen keine Maschinen zum Einsatz, weshalb die Backwaren Kunstwerke, die Bäckerfachleute Künstler heißen.

Übrigens: Die Biobäckerei bietet auch unabhängig von der Aktionswoche regelmäßig Kurse zum Selberbacken von Sauerteigbrot an (vier Stunden, inklusive Mittagssuppe, 69 Euro). Gemeinsam Brot backen können Sie auch bei Weichardt-Brot (Mehlitzstraße 7, Wilmersdorf). Am Dienstag und am Mittwoch, jeweils ab 11 Uhr, können Sie sich hier im Brotbacken ausprobieren, die Mühle besichtigen und natürlich Ihr Selbstgebackenes probieren (Dauer: drei Stunden; bitte vorher anmelden).

Andere Bäckereien bieten exklusive Backstuben- und Mühlenführungen an. So können Sie beispielsweise von Montag bis Donnerstag, jeweils ab 10 Uhr sowie ab 18 Uhr, einen Blick hinter die Kulissen von Märkisches Landbrot sowie der Bio-Konditorei Tillmann (beide Bergiusstraße 36, Neukölln) werfen, Verkostung inklusive. Die Führungen dauern zwei Stunden und sind natürlich kostenlos; ein Anmeldung wird angeraten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Passend zum Weltkindertag am Mittwoch (20. September) bietet die Bäckerei Zeit für Brot (Savignyplatz 9, Charlottenburg) ab 15 Uhr zweimal einstündige Back-Workshops für Kinder an, bei denen Rosinenknoten gebacken werden. Geeignet ist das für Kinder zwischen vier und acht Jahren, je nach Interesse und Fertigkeit.

Die Eltern können mitmachen, müssen aber nicht. Sie können stattdessen auch in Ruhe einen Kaffee trinken. Da auch hier die Plätze begrenzt sind, sollten Sie Ihr Kind zuvor anmelden.

Am Freitag könnten Sie sich die Museum-Bäckerei Pankow (Wollankstraße 130) angucken, gelegen in einem idyllischen Hof, fast unscheinbar hinter einem Holztor. Der Duft des frischen Holzofenbrotes ist an Backtagen weithin zu riechen. Von 15 bis 18 Uhr kann man sich den historischen Holzofen aus dem Jahr 1875 angucken und direkt einen der Laibe, die außen wunderbar knusprig und innen fluffig-weich sind, mitnehmen.

Falls Sie wissen möchten, wie der Weg vom Korn zum Brot genau aussieht, sollten Sie sich den Dienstag oder den Donnerstag vormerken. Da können Sie den Bäckerinnen und Bäckern der Mehlwurm-Vollkornbäckerei (Pannierstraße 2, Neukölln) über die Schulter schauen. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr können Sie vorbeikommen und zuschauen.

Und sofern Ihnen das Lust auf mehr macht, Sie selbst mal kneten und formen wollen, kommen Sie doch am Samstag in die Mehlwurm-Bäckerei. Dann nämlich können Sie zusammen mit dem Bäckermeister eigenes Brot backen. Der Workshop findet zwischen 14 und 17 Uhr statt; auch hier sollten Sie sich vorher anmelden, um wirklich sicher einen der Plätze zu ergattern.