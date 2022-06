Wie jeden Sonntag nehme ich mir am Abend kurz die Zeit, um grob die anstehende Woche zu planen. Der Kalender auf dem Mac füllt sich mit Geburtstagen, Verabredungen, Erledigungen und Artikel-Deadlines. Dieser kleine Streber-Moment gibt mir ein gutes Gefühl. Hier hat jemand sein Leben unter Kontrolle. Zumindest auf dem Papier. Als analoge Variante fliegen in der Wohnung noch zusätzlich kleine Notizblöcke rum, die dienen bei uns für Einkaufslisten und helfen besonders dann, wenn sie beim Einkauf nicht zu Hause vergessen werden.

Und dann ist da natürlich noch diese Liste im Kopf, die mich daran erinnert, dass wir Sommer-Wechselklamotten für die Kita brauchen, ich noch zur Pediküre und auch noch dringend ein Geschenk besorgen muss. Einen wichtigen Punkt auf der Liste suche ich allerdings vergeblich: Wo bleibt eigentlich der Sex?

Eltern zu werden bedeutet nicht nur ein Haufen Verantwortung und ein klein bisschen Selbstaufgabe, sondern vor allem, Profi zu werden, wenn es um Effizienz geht. Wir arbeiten schneller als früher, telefonieren mit Eltern und Freunden, während wir die Wohnung aufräumen und gleichzeitig eine Bolognese auf dem Herd köcheln lassen. Die Bildschirmzeit des Kindes wird zu meiner Work-out-Zeit. Und während ich diesen Artikel schreibe, lasse ich gerade den frischen Nagellack auf meinen Nägeln trocknen. Gefühlt essen wir sogar schneller.

Wir strengen uns so doll an, damit wir am Abend zufrieden ins Bett fallen und bloß alles erledigt haben. Zufrieden, aber hundemüde. So müde, dass für eine weitere Aufgabe jetzt wirklich keine Zeit mehr bleibt. Moment mal … Aufgabe? Beschreibe ich Sex gerade wirklich als Aufgabe? Sex, der früher als Ausrede benutzt wurde, um den ganzen Tag im Bett zu verbringen? Der beste Grund fürs Prokrastinieren und To-Do-Listen vergessen? Dieser Sex?

Es fällt mir schwer zu akzeptieren, wie sich die Bedeutung von gemeinsamer Nähe verändert hat. Etwas, wofür wir früher alles stehen und liegen gelassen haben, dafür bleibt jetzt zu wenig Zeit, damit bloß nichts stehen und liegen bleibt. Geht es noch paradoxer?

Staubsaugen und das Bett beziehen anstatt Laken zerwühlen

Natürlich gibt es diese Momente für ausgiebige Küsse, für eine innige Umarmung zwischendurch – oder für kurzes Fummeln im Vorbeigehen. Aber dass Erledigungen ganz einfach vertagt werden, um sich der Spontanität hinzugeben, das passiert inzwischen viel zu selten. Zu kostbar ist die Phase, in der das Kind in der Kita ist und die Zeit im Nacken hängt, bis 16 Uhr alles erledigt zu haben. Statt Laken zu zerwühlen, wird lieber noch schnell das Bett frisch bezogen. Und wenn man schon mal dabei ist, nochmal schnell unterm Lattenrost gestaubsaugt.

Die sieben Stunden Kitazeit sind in etwa vergleichbar mit einem Tagesticket im Parkhaus. Alles schaffen müssen, bevor die Schranken unten bleiben. Natürlich können das auch schöne Sachen sein. Wie etwa ein Kaffee-Date mit der Freundin, Mittagessen in der Sonne, ein Spaziergang im Park. Denn es geht hier weniger ums Jammern, dass keine Zeit für einen selbst bleibt, sondern darum, dass Prioritäten falsch gesetzt werden. Nämlich in dem Glauben, dass alles andere wichtiger ist als Sex. Ein Gedanke, der für mich in meinen Zwanzigern undenkbar gewesen wäre.

Natürlich weiß ich, dass wir kein Einzelfall sind. Hat man das Glück, einen brauchbaren Babysitter zu ergattern, gönnt man ihn sich für runde Geburtstage oder andere Feierlichkeiten. Eher nicht für ein Sexdate mit dem Partner. Neben den 50 Euro, die man dafür hinblättern müsste, stellt sich dann ja auch gleich die nächste Frage: Wohin für ein Sex-Date, wenn die eigene Wohnung von Kind und Babysitter belegt ist? Allein der Gedanke an diesen logistischen Rattenschwanz killt die Libido.

Sex gehört in den Kalender

Nicht nur einmal habe ich ein Interview mit Paartherapeuten gelesen, die dazu raten, sich für das Liebesspiel mit dem Partner zu verabreden. Feste Sex-Dates, die in den Kalender gehören, gleich zwischen den Geburtstag des besten Freundes und das Kita-Sommerfest. Das sollte ich doch schaffen, immerhin kenne ich mich mit Kalendern gut aus.

Auf meinem Mac würde ich diesen Dates die Farbe Rot geben. Rot ist feurig und gilt als sexy. Aber sind Kalender-Sex-Dates das auch? Angeblich sorgen sie dafür, dass eine Regelmäßigkeit eingehalten wird und der Appetit erst gar nicht verloren geht. Und ist der Hunger wieder da, gönnt man sich das Dessert auch eher mal zwischen den Mahlzeiten – und nicht erst, wenn es auf dem Menü steht. Kurz: Wer regelmäßig Sex hat, verliert auch nicht so schnell die Lust daran und baut ihn von ganz alleine in den Alltag ein.

Einen Versuch ist es wert: Ich bekomme also Mittwochs eine Erinnerung auf meinem Handy, für den kommenden Freitag. Natürlich in Rot. Drei Buchstaben: S-E-X. Jetzt habe ich zwei Tage Zeit, um mir den Abend von Terminen freizuhalten – und auch, um Vorfreude und Lust anzuknipsen. Ich denke an früher, als wir Serien noch nackt guckten. Eng aneinandergekuschelt haben wir es manchmal nicht mal bis zum Ende des Vorspanns geschafft. Ich verliere mich in dieser Erinnerung und denke wehmütig daran zurück, wie wir früher kaum die Finger voneinander lassen konnten. Also ab damit in den gemeinsamen Google-Kalender: Freitagabend nackt Serie gucken! Ich markiere es als einen Termin für uns beide und bekomme als Reaktion ein zweideutiges Grinsen. Glaube, wir haben Bock.

Und siehe da, es klappt. Auch wenn wir anfänglich kichern wie zwei Jugendliche, die sich zum „Film gucken“ verabredet haben, setzen wir unser Date wie notiert um. Plötzlich fühlt es sich ganz einfach an, und To-dos sind gar nicht mehr so übel, wie sie anfangs klingen mochten.

Das sehen wir auch in den darauf folgenden Wochen noch so. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir ohne Erinnerung wieder Regelmäßigkeit in den Sex-Alltag bekommen. Außerdem werden die Post-Its bei uns zu Hause jetzt gerne mal zweckentfremdet, etwa für kinky Reminder am Badezimmerspiegel. Manchmal ist das so albern, dass wir laut lachen müssen. Eine ordentliche Portion Humor kann, neben einem Kalender, ja nicht schaden.