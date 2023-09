Luckenwalde/Potsdam -Die Linken-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige hat den Rauswurf einer muslimischen Praktikantin im Rathaus von Luckenwalde (Teltow-Fläming) als überzogen kritisiert. „Da wird über ein Symbol debattiert“, sagte die asylpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Landtag am Donnerstag.



Wenn ein Kopftuch ein Ausschlussgrund sei, dann müsse man im Sinne der Gleichbehandlung konsequent sein, forderte Johlige. „Wenn man sagt, persönliche Glaubensbekenntnisse gibt es nicht - dann muss das auch für das Kreuz um den Hals gelten.“



Der 48-jährigen Palästinenserin war nach einem Tag Praktikum von Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) gekündigt worden, weil sie ihr Kopftuch nicht ablegen wollte. „So etwas erschwert die Integration“, sagte Johlige. „Wenn die erste Frage nicht ist „Was kannst Du?“, sondern „Was ziehst Du an?“.“



Die 48-Jährige wollte im Rahmen des Projekts „Perspektiven für Flüchtlinge“ ein sechswöchiges Praktikum absolvieren. Das Straußberger Bildungs- und Sozialwerk als Träger wollte zu dem Vorfall keine Stellung nehmen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Frau kommende Woche schon woanders unterbringen können“, sagte Geschäftsführer Tim Hoffmann.



Bislang habe es aber solche Probleme mit muslimischen Flüchtlingen nicht gegeben, sagte er.



Rotes Rathaus: Kopftuch kein Grund für Abbruch eines Praktikums

In Berlins Rotem Rathaus wäre ein Kopftuch kein Grund für den Rauswurf einer muslimischen Praktikantin gewesen. „Hier in Berlin stellt sich diese Frage gar nicht. Wir haben klare Regeln“, erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag.



„Im Senat, auch im Roten Rathaus können religiöse Symbole oder Kleidungsstücke getragen werden, wenn sie nicht gegen die Grundsätze des Neutralitätsgebots verstoßen“, sagte Müller. „Das Neutralitätsgebot sieht vor: keine Kippa, kein Kopftuch, kein Kruzifix bei Tätigkeiten z. B. im Gerichtsvollzug, in der Justiz, bei der Polizei oder als Lehrer.“



dpa