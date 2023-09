Die Kanalratte, die am Sonntag von der Feuerwehr im hessischen Bensheim aus einer misslichen Lage befreit wurde, hat es jetzt in die internationalen Medien geschafft. Die britische BBC machte am Dienstag den Anfang und betitelte die Geschichte mit „Fat rat saved from manhole by German animal rescue“, also „Dicke Ratte von deutscher Tierrettung aus Gullyloch geholt“.



Die Ratte habe zu viel Winterspeck gehabt, wird der Tierretter zitiert. Auf der Facebookseite der BBC wird die Ratte zum Social-Media-Hit: Über 30.000 Likes bekommt das verzweifelt dreinschauende Tier bis Mittwochmittag. Darunter stehen Kommentare wie „Bless her“ oder „Who could resist that lovely furry face“.

Der britische „Guardian“ zog dann am Mittwoch mit der Geschichte nach. Hier verwenden die Autoren sogar den deutschen Ausdruck „Winterspeck“, um das Problem der Ratte mit ihrem Leibesumfang zu erklären.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch in der „New York Post“ und bei „Fox News“ erscheint die Ratte und schafft es damit über den „großen Teich“.

Acht Feuerwehrleute halfen der Ratte

In Bensheim waren am Sonntag acht Feuerwehrleute nötig, um den schweren Gullydeckel anzuheben und die Ratte aus dem engen Loch „herauszuschrauben“. Die Beteiligten erklärten den aufwändigen Einsatz für ein eigentlich als Schädling eingeordnetes Tier so: „Auch solche Tiere, die von vielen gehasst werden, haben Respekt verdient“, so Tierretter Michael Sehr.

Und das Bild der panischen Ratte dürfte dann ein übriges für den medialen Erfolg der Nachricht getan haben. (cme)