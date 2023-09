Ravensburg -Ein 53-Jähriger soll in Ravensburg seine Frau und zwei Stieftöchter mit einem Beil und einem Messer getötet haben. Bei den Toten handelt es sich um die 37 Jahre Ehefrau sowie zwei Stieftöchter im Alter von 14 und 18 Jahren. Eines der Opfer habe kurz vor seinem Tod in der Nacht zum Freitag noch einen Notruf absetzen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit. Wer den Notruf abgesetzt hatte, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Der 53-jährige Verdächtige wurde noch in der Nacht zum Freitag in seinem Wohnhaus im Ortsteil Untereschach festgenommen. Die Tat habe der Mann bereits eingeräumt. Die Motive lägen jedoch im Dunkeln. In einer Pressekonferenz am Nachmittag wollten Polizei und Staatsanwaltschaft über weitere Details informieren. Es wurde eine 14-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Fünfjährige Tochter schlief

Die fünf Jahre alte gemeinsame Tochter des Paares habe überlebt - und bekam nach den bisherigen Erkenntnissen nichts mit. Das Kind habe zum Zeitpunkt der Attacke wohl noch geschlafen, sagte ein Polizeisprecher.

Auch die Nachbarschaft habe die Polizei verständigt, hieß es. Die Polizei drang über die Terrassentür in die Doppelhaushälfte ein. Den Beamten bot sich den Angaben zufolge ein grausames Bild. In drei Geschossen fanden sie die drei Leichen.

In welchem Zustand sie waren und ob eines der Opfer noch zu flüchten versuchte, war zunächst unklar. Teilweise seien die Opfer in ihren Schlafzimmern überrascht worden, sagte der Polizeisprecher. Der 53-Jährige sollte im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)