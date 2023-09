Berlin -In unschöner Regelmäßigkeit kracht es auf dem RAW-Gelände, längst hat sich die Gegend an der Revaler Straße zu einem Kriminalitätsschwerpunkt in der Stadt entwickelt. 480 Gewaltdelikte gab es hier von Januar bis September, dazu 975 Diebstähle. Erst kürzlich schlugen zwei Antänzer einen 21-Jährigen brutal zusammen. Nun könnte das Party-Paradies immer größer werden.



Denn die Deutsche Bahn verkauft Grundstücke. In unmittelbarer Nähe zum RAW-Gelände, auf der anderen Seite der Modersohnbrücke. Wie das 1.300 Quadratmeter große Grundstück mit dem Zweigeschosser aus dem Jahr 1900. Früher diente es zwei Familien der am Ostkreuz beschäftigten Eisenbahnbeamten als Unterkunft, nebenan stand ein kleines Stall- und Werkstattgebäude. 177.000 Euro soll es kosten.



Die Clubs am RAW-Gelände sind Goldgruben

Weniger als die Hälfte (65.000 Euro) soll ein 1895 errichtetes Haus samt 400 Quadratmeter Fläche an der Modersohnbrücke kosten. Beide Immobilien sind stark „sanierungsbedürftig“, doch die Interessenten stehen Schlange. Vor allem Clubbesitzer haben nach KURIER-Informationen ein Auge auf die beiden Fast-Ruinen geworfen. Wenig verwunderlich. Sie stehen unter großem Gentrifizierungs-Druck, unter anderem sollen auf dem östlichen RAW-Gelände schon bald Apartments für Studenten entstehen – schnell wird also Platz für das einnahmenträchtige Geschäft mit dem Partyvolk gebraucht, am besten nebenan. Clubs wie das Astra, Suicid Circus oder die Bar zum Schmutzigen Hobby sind Goldgruben. Und so rückt die Szene weiter gen Osten, weiter Richtung Ostkreuz.



Mehr Feiervolk heißt mehr Kriminalität

Schon jetzt, bevor die erste Verkaufs-Unterschrift getätigt ist, regt sich Widerstand im Kiez. Noch mehr Feiervolk heißt noch mehr Kriminalität. Und die gibt es im Friedrichshainer Kiez eh im Übermaß. „Einen Verkauf an Clubbesitzer halte ich für kontraproduktiv.

Es gibt sicher auch andere Nutzungsalternativen“, so der Friedrichshainer SPD-Abgeordnete Sven Heinemann. „Einen Verkauf zum Höchstpreis ohne Konzeptverfahren finde ich hochproblematisch.“