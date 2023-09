Cottbus -Erneuter Schlag gegen die „Reichsbürger“-Szene: Die Polizei hat am Mittwoch in Cottbus Wohn- und Geschäftsräume nach Beweismitteln durchsucht. Im Fokus stehe ein 55-Jähriger, der mit Waffen gehandelt haben soll, obwohl er dafür keine Erlaubnis habe, sagte ein Polizeisprecher. Unabhängig davon sei der Mann festgenommen worden, weil Haftbefehle gegen ihn wegen nicht beglichener Schulden in Höhe von mehreren zehntausend Euro vorlagen.

An dem Einsatz war auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei beteiligt. Zurzeit gibt es deutschlandweit immer wieder Razzien gegen „Reichsbürger“.

Military-Geschäft durchsucht

Zu den Objekten, die die Polizei durchsuchte, zählte ein Outdoor-Military-Geschäft. Vermummte Beamte sicherten die Eingänge. Eine 30 Jahre alte Geschäftspartnerin des Beschuldigten und Inhaberin des Ladens wurde von den Beamten aufgefordert, die Räume zu öffnen, wie der Polizeisprecher sagte. In dem Geschäft werden auch erlaubnisfreie Waffen angeboten.

Ein Plakat hängt in Cottbus in einem Geschäft. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Neben der Suche nach Beweismitteln sei die Polizei am Mittwoch auch als Unterstützung für das städtische Gewerbeamt gekommen. Die Frau hätte das Geschäft nämlich bis Mitte Januar schließen sollen und sei der Aufforderung bislang nicht nachgekommen. Nach Stadtangaben sollte der Laden noch am Mittwoch geschlossen werden. Die Polizei durchsuchte auch das Wohngrundstück des Mannes. Angaben, ob Beweismittel sichergestellt wurden, lagen zunächst nicht vor.

Etwa 300 "Reichsbürger" in Brandenburg

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Sie sprechen Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren keine amtlichen Bescheide. Die Bewegung wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet der „Reichsbürger“-Bewegung rund 10.000 Menschen zu. Das brandenburgische Innenministerium geht davon aus, dass sich die „Reichsbürger“-Szene in Brandenburg auf rund 300 Menschen erstreckt.

Erst am Dienstag hatte die Polizei bei Razzien in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Waffen und Beweise sichergestellt. Die Beschuldigten werden der banden- und gewerbsmäßigen Urkundenfälschung verdächtigt.

Vor zwei Wochen war zudem eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorgruppe zerschlagen worden, deren Chef der „Reichsbürger“-Bewegung nahestehen soll. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt ihn, sich mit Komplizen zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen zu haben.

Mit der Beteiligung des SEK an der Razzia in Cottbus habe man sicherstellen wollen, dass niemand in Gefahr gerate, teilte die Polizei mit. Im Oktober hatte ein „Reichsbürger“ im bayerischen Georgensmünd bei einer Razzia einen Polizisten angeschossen, der seinen Verletzungen erlag. Im brandenburgischen Velten (Oberhavel) war am Dienstag nach Polizeiangaben ein mutmaßlicher „Reichsbürger“ vorläufig festgenommen worden, weil er einen Gerichtsvollzieher bedroht haben soll. (dpa)