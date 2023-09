Würselen -Gegen eine mutmaßliche Drogenbande aus dem Rockermilieu sind die Ermittlungsbehörden mit groß angelegten Razzien in mehreren Städten von Nordrhein-Westfalen vorgegangen.



Unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräfte durchsuchten Polizisten am Mittwoch zeitgleich 16 Objekte in Aachen, dem nahegelegenen Würselen, in Bonn sowie in Hamm, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen mit. Acht Männer nahmen die Beamten fest. Mehr als ein Kilogramm Marihuana und eine scharfe Schusswaffe konnten sichergestellt werden.

Gegen die Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 37 Jahren lagen bereits Haftbefehle wegen des Handels mit Marihuana und Kokain vor. Die meisten von ihnen sollen Mitglieder oder Sympathisanten der Rockergruppe Hells Angels sein. Die Polizei ermittelt schon seit dem Sommer des vergangenen Jahres gegen die mutmaßliche Bande. Durchsucht wurden unter anderem Wohnungen und Geschäftslokale.

Bei dem Einsatz in einem Hells-Angels-Clubheim in Würselen hätten Spezialeinsatzkräfte einen angreifenden Hund erschießen müssen, hieß es. In Aachen wurden Gebäude rund um den Bushof durchsucht, der zeitweise großräumig abgesperrt wurde. (dpa)