Köln -Das Fußball-Imperium von Red Bull ist offenbar ins Visier der Uefa geraten. Wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten, gibt es erste Anzeichen, dass der Europäische Fußballverband nur einen von Red Bull gesponserten Klub in der kommenden Saison die Teilnahme an der Champions League zulässt.

Sportlich läuft es für RB Leipzig richtig gut. Der Aufsteiger belegt souverän den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga und ist somit klar auf Kurs in die Königsklasse. In Österreich steht Red Bull Salzburg erneut vor dem nächsten Triumph (drei Punkte Vorsprung) in der Meisterschaft. Das Problem ist nun, dass laut Uefa-Regularien nicht zwei Vereine vom gleichen Geldgeber gesteuert werden dürfen. Und in genau diese Richtung laufen offenbar die Ermittlungen der Uefa.

Aber welcher Klub von Red Bull-Boss Dietrich Mateschitz dürfte nun nächste Saison auf der großen Internationalen Bühne starten? So wie es aussieht, würde Leipzig in die Röhre schauen. Die Uefa würde das Team bevorzugen, das in der nationalen Meisterschaft die bessere Platzierung inne hat.

RB Leipzig dementiert Bericht

RB Leipzig hat einen Bericht über ein angeblich drohendes Startverbot in der kommenden Europacup-Saison dementiert. „Es gibt bei RB Leipzig keine Nervosität, und auch die vermeintlichen Signale der Uefa gibt es nicht. Sofern wir uns sportlich dafür qualifizieren sollten, gäbe es keinen Grund, daran zu zweifeln, dass wir nächstes Jahr auch international spielen“, sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff.

Die endgültige Entscheidung wird es erst nach Ende der Saison geben. Beide Vereine müssen nach dem letzten Spieltag ihre Nennung für einen internationalen Wettbewerb abgegeben haben. Laut der „Salzburger Nachrichten“ besteht aber die Chance (50:50), dass tatsächlich beide Klubs für die Königsklasse zugelassen werden. (mbr mit sid)