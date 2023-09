Leipzig -Trainer Ralph Hasenhüttl bewertet die Aussagen von Uli Hoeneß vom FC Bayern München eher als Anerkennung für die Auftritte von RB Leipzig. „Es fällt auf, dass sie sich über uns Gedanken machen. Anscheinend ist das, was wir bisher gespielt haben, beeindruckend gewesen“, sagte Hasenhüttl am Freitag bei einer Pressekonferenz in Leipzig. Hoeneß habe ein paar Fakten aufgezählt, die nicht von der Hand zu weisen seien.



„Ich kann mich nicht erinnern, dass ich unter der Woche viel auf der Couch gelegen habe. Wir haben keine Freundschaftsspiele ausgemacht, sondern trainieren“, betonte Hasenhüttl. Hoeneß hatte beim Sender Sky Sport gesagt, dass die Leipziger auf der Couch liegen würden, während der FC Bayern in der Champions League spiele. „Natürlich und Gott sei dank haben wir keinen Reisestress. Es reicht aber auch so, bei den schweren Aufgaben, die wir vor der Nase haben“, meinte Hasenhüttl. Allerdings konnte er sich nicht erinnern, unter der Woche viel auf der Couch gelegen zu haben.



Mit seinem Aufsteiger-Team liegt Hasenhüttl vor dem 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf dem zweiten Platz, nur zwei Punkte hinter Titelverteidiger und Rekordmeister FC Bayern. Schaffen die Leipziger im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mindestens ein Remis, stellen sie den Rekord des besten Aufsteigers durch den MSV Duisburg aus der Saison 1993/1994 ein. Die Leipziger wären dann die ersten zehn Spiele ohne Niederlage. (dpa)