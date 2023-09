Bestensee -Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag die Strecke der Regionalbahn 24 zwischen Bestensee und Halbe gesperrt.



Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte, wird der Zugverkehr rund um den Fundort des Blindgängers in einem Waldstück zwischen Halbe und Bestensee (Dahme-Spreewald) zwischen 9.45 Uhr und voraussichtlich 12.00 Uhr eingestellt. Es fahren stattdessen Ersatzbusse. Die in Bestensee abfahrenden Züge in Richtung Eberswalde (Barnim) verspäten sich laut Bahn voraussichtlich geringfügig um zwei Minuten. dpa