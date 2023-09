Berlin -Wer auf der re:publica einen Selfie-Workshop besuchen wollte, musste nicht lange suchen. Mitten in der Station in Berlin-Kreuzberg hatten die Veranstalter ein großes Bällebad aufgestellt.



Wer den Gästen, die sich plumpsend und kreischend mal mehr, mal minder elegant in die mit grünen Bällen gefüllte Wanne schmissen, eine Weile zuschaute, konnte viel lernen: Über die richtige Haltung des Smartphones, über Duck-Face-Gesichter, über die passendste Kamera-Perspektive, um Frisur und Bälle in Szene zu setzen - ja, auch über Nutzer, Influencer, Instagramer.



Kaum verwunderlich, dass die Timelines der entsprechende Social-Media-Kanäle eine hohe Grüne-Bälle-Dichte vorwiesen. Fazit eins nach drei Tagen Internet-Konferenz: Der Spaß im Netz soll und darf nicht zu kurz kommen.

Themen mit Ernsthaftigkeit

Vielleicht braucht es manchmal diese kindliche Entspannung, diesen Sprung ins kuglige Grüne. Denn die Themen, die auf der inzwischen zwölften Internetkonferenz in Berlin in diesen vergangenen Tagen diskutiert wurden, sind durchaus mit der größten Ernsthaftigkeit zu betrachten.



Würde man einen Begriff suchen, der über der gesamten Veranstaltung liegt, dann wäre es wohl das Wort „Schutz“: Schutz der Daten, Schutz der Minderheiten, Schutz der Netzneutralität, Schutz der Kinder, Schutz der Meinungsfreiheit, Schutz vor Autonomieverlust, Schutz vor Hass, Schutz der Whistleblower, Schutz der Demokratie. Die Liste ließe sich lange fortsetzen.

Eine der düstersten Prognosen hatte dies bezüglich wohl Gerhart Baum (Jahrgang 1932), Mitglied der FDP, ehemaliger Bundesinnenminister unter Brandt und Schmidt und seit 1994 als Anwalt tätig. Sein Thema: Das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit und die Freiheitsgefährdung durch das Internet.



Datenschutz ist in keinen guten Händen

Er ist der Meinung, dass der Datenschutz in keinen guten Händen sei. Er geht sogar noch weiter: „Wir entfernen uns von Grundgesetz, unsere Autonomie wird manipuliert, das Netz potenziert das Negative“, sagt Baum.



Seine Kritik gilt auch der Regierung, die nicht nur von Innovation sprechen dürfe. Stattdessen sollte man sich besser auf Verfassung und Menschenwürde berufen.



Kaum erwähnenswert, dass der eloquente Redner am Freitag nicht nur die Lacher, sondern auch den Applaus auf seiner Seite hatte. Die neue Justizministerin Katarina Barley (SPD) schlug sich dennoch gut, ohnehin setzen so einige Internetexperten vor allem in Sachen Datenschutz auf Barley, sehen sie als kleinen Hoffnungsschimmer.

Sie befürwortet die Datenschutzgrundverordnung, die Ende des Monats in Kraft tritt und die Nutzern mehr Rechte schaffen soll, sie setzt sich auch für die ePrivacy-Verordnung ein, die von vielen – zum Beispiel von der neuen Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär – heftig kritisiert wird. Diese Verordnung nimmt ganz klar die Nutzerinteressen in den Fokus – nicht die der Unternehmen.



„Mein Eindruck ist, dass Facebook sehr unter Druck steht.“

Und sie sagt, dass der Druck auf Facebook weiter aufrechterhalten werden muss. „Mein Eindruck ist, dass Facebook sehr unter Druck steht. Als deutsche Ministerin sei sie zwar nur „kleines Rad“, aber selbst Facebook könne man an den empfindlichsten Stellen packen – am Geld. Fazit zwei: Irgendwo zwischen Digitalisierungspessimisten und -optimisten liegt die Wahrheit. Aber das ist Arbeit.



Um Arbeit im weitesten Sinne ging es auch beim kleinen „re:pulica-Skandälchen“, wie manche hier die PR-Aktion des Bundeswehr am ersten Tag bezeichneten. Diese wollte vor dem Gelände neue Soldaten rekrutieren, fuhr mit einem Transporter vor und verteilte Flyer. Die Veranstalter baten die Soldaten zu gehen. Der parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Verteidigung, Peter Tauber, zeigte sich empört - Skandälchen und Aufmerksamkeit da.

Die ganze Aktion wäre vermutlich nicht so Aufsehen erregend gewesen, wenn die ganze Geschichte nicht eine Vorgeschichte gehabt hätte: Die Veranstalter hatten zuvor ein Sponsoring der Bundeswehr abgelehnt – trotz kaum zu vernachlässigender Summe, die die Veranstalter bekommen hätten.



„Wir möchten keinen Rekrutierungstand auf unserer Veranstaltung. Und Debatten mit verschiedenen Akteuren wollte die Bundeswehr nicht“, betonte Johnny Haeusler, Co-Gründer der re:publica.



Zwei Dozenten der Universität der Bundeswehr sprachen

Auf der diesjährigen Konferenz sprachen jedoch zwei Dozenten der Universität der Bundeswehr und der deutscher Soldat Dominik Wullers, der stellvertretende Vorsitzende von Deutscher.Soldat, einer Initiative von Soldatinnen und Soldaten mit Migrationshintergrund – aber eben nicht in Uniform. „Das lehnen wir ab“, sagte Markus Beckedahl, ebenfalls Gründer der Konferenz, dazu. Fazit drei: Nicht alles ist käuflich.



Mit mehr als 10 000 Gästen brachen die re:publica und die Media Convention Berlin, die parallel stattfand, abermals ihren Besucherrekord. Nicht nur das: 48 Prozent der vortragenden waren Frauen – einen Prozentpunkt mehr als im Vorjahr. Fazit vier: In der Tech- und Digitalbranche gibt es ausreichend kompetente Frauen. Männlich dominierte Podiumsdiskussionen, weil „keine guten Frauen“ gefunden wurden, sind Ausreden.