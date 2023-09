Götz George ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Politiker, Schauspieler und Prominente trauern um den Schauspieler:

Michael Müller (Bürgermeister von Berlin/SPD)

„Die Kulturmetropole Berlin trauert um einen ihrer großen Protagonisten. Götz George hat als Schauspieler in einer langen Karriere in Theater, Film und Fernsehen in vielen Rollen brilliert und dabei mit seiner Vielfältigkeit künstlerische Maßstäbe gesetzt. Unvergessen bleiben wird er mit Sicherheit als Tatortkommissar Schimanski. Aber auch in seinen Rollen in Streifen wie „Schtonk“, „Rossini“ oder „der Totmacher“ zeigte Götz George große schauspielerische Kunst und darstellerische Präzision. Berlin verneigt sich in Dankbarkeit und Trauer vor einem großen Künstler und überzeugten Berliner. Wir werden ihn nicht vergessen.“

Frank-Walter Steinmeier (Bundesaußenminister/SPD)

"Einer der größten deutschen Schauspieler, Götz George, ist mit 77 Jahren verstorben: Ich bin sehr traurig.“

Heiko Maas (Bundesjustizminister/SPD)

„Adieu, Schimmi. Mit Götz George verliert unser Land einen unserer großen Charakterdarsteller.“

Hannelore Kraft (NRW-Ministerpräsidentin/SPD)

„Götz George war ein großer Schauspieler voller Energie und Empfindsamkeit. Mit Schimanski hat er ein Stück NRW-Geschichte geschrieben.“



Thorsten Schäfer-Gümbel (Stellvertretender SPD-Vorsitzender)

„Götz George war ein beeindruckender Charakterschauspieler, sein Tod ist ein großer Verlust. Meine Anteilnahme gilt den Angehörigen.“

Monika Grütters (Kulturstaatsministerin/CDU)

„Mit Götz George verliert Deutschland einen seiner profiliertesten, anspruchsvollsten und vielseitigsten - einfach einen seiner besten Charakterschauspieler. Er hat mit seiner direkten, kantigen Art und seinem trockenem Humor in unzähligen Rollen Maßstäbe gesetzt. Sein Tod ist ein unersetzlicher Verlust für die Fernsehe- und Kinokunst im ganzen deutschsprachigem Raum.“

Bilder aus dem Leben von Götz George

George in „Besondere Schwere der Schuld“ im Jahr 2014. imago/Horst Galuschka

Im Jahr 2014 erhielt George einen Verdienstorden aus den Händen von Bundespräsident Joachim Gauck. dpa

Götz George im Rahmen von Dreharbeiten im Jahr 2011. dpa

George bei der Verleihung der Romy im Jahr 2009. dpa

In der Sendung „Wetten, dass...“ promotete er den Film „Solo für Klarinette“ mit Corinna Harfouch. dpa

In Helmut Dietls „Rossini“ glänzte George an der Seite von Veronika Ferres. imago/United Archives

Eine seiner Paraderollen: George als „Totmacher“. dpa

George wurde mit dem Regisseur Helmut Dietl für den Film „Schtonk“ ausgezeichnet. dpa

In Dietls preisgekrönter Satire „Schtonk“ spielte George den schmierigen Journalisten Hermann Willie in der Affäre um die gefälschten Hitler-Tagebücher. imago/United Archives

Götz George als Tatort-Kommissar Schimanski, hier mit dem Schauspieler-Kollegen Eberhard Feik als Kommissar Thanner. dpa

In Parka als Kommissar Schimanski im Jahr 1986. imago/United Archives

Im Tatort „Das Haus im Wald“ muss er eine Frau mit einem Gewehr beschützen. imago/United Archives

Als Franz Lang in „Aus einem deutschen Leben“ im Jahr 1977. imago

George in jungen Jahren mit Ehefrau Loni von Friedl dpa

In „Ferien mit Piroschka“ im Jahr 1965. imago/United Archives

Für „Der Schatz im Silbersee“ stand George schon 1962 vor der Kamera. imago/United Archives

Simone Peter (Parteivorsitzende der Grünen)

„Ein toller Schauspieler mit Ecken und Kanten. Er wird unvergessen bleiben!“

Katrin Göring-Eckardt (Fraktionsvorsitzende der Grünen)

„Ein sehr ambivalenter Abend. Tolles Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. 3:0 - da freut man sich auf das Viertelfinale der ?#EURO2016?. Getrübt wird die Stimmung durch die Berichte von der ?#IstanbulPride?. Und dann: ?#GötzGeorge? ist tot. Aber wenn auch Götz George geht, bleibt doch Schimanski und vieles mehr. So viel ist sicher.“

Markus Söder (Finanzminister von Bayern/CSU)

„Traurig: Götz George ist tot - Schimanski ist gegangen. Er war bester Tatortkommissar ever. Und ich erinnere mich auch an die alten Karl May Filme. Er wird so fehlen. 2016 sterben so viele Gute...“

Tom Buhrow (Intendant des Westdeutschen Rundfunks)

„Götz George war ein Gigant des deutschen Films. Einer, der in ganz unterschiedlichen Genres zu Hause war und sich dabei nie mit der zweitbesten Möglichkeit, eine Rolle zu spielen, zufrieden gab. Immer setzte er auf Qualität, ganz und gar kompromisslos, stets bereit, wenn nötig bis an die Grenzen zu gehen, und das psychisch wie physisch. Wir haben über seinen Skandalreporter in „Schtonk!“ gelacht und mit seinem an Alzheimer erkrankten Frührentner in „Mein Vater“ getrauert. Mit Schimanski haben wir mitgefiebert, mitgekämpft, mitgelitten, mitgeflucht. Was immer Götz George auch machte, es war nie egal. Es hat immer bewegt. Und es wird immer bleiben, so sehr uns der Schauspieler und Mensch Götz George auch fehlt.“

Armin Mueller-Stahl (Schauspieler)

„Wir verlieren mit Götz George einen großen deutschen Charakterschauspieler. Für mich war er der Beste, den wir hatten.“

Dunja Hayali (Fernseh-Moderatorin und Journalistin)

„Götz George ist tot. Mach's gut Schimanski.“

Ralf Möller (Schauspieler)

„Gerade erfahren, dass einer unserer größten Schauspieler Götz George vor einigen Tagen verstorben ist. We will miss you, Götz! Das Foto ist von meinem ersten Film mit Götz als Kommissar Schimanski, Duisburg 1988.“

Matthias Schweighöfer (Schauspieler)

„R.I.P. Götz George.“

Christoph Metzelder (ehemaliger Fußballnationalspieler)

„Tschüss, Schimanski :-(“

Veronica Ferres zum Tod von Götz George

„Adieu mein Freund #GötzGeorge. Scheisse, tut das weh“

