Berlin -Die Entscheidung der Essener Tafel, nur noch Deutsche als Neukunden in ihre Kartei aufzunehmen, ist bundesweit auf massive Kritik gestoßen. Der Bundesvorsitzende der Tafeln, Jochen Brühl, sagte der ARD: „Wir halten das nicht für den richtigen Weg.“ Die Tafel, die Lebensmittel müsse Menschen helfen, die in Not seien. Diese Entscheidung dürfe nicht nach Pass oder Herkunft getroffen werden.