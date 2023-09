Berlin -Bei einer Attacke mit einem Lkw auf eine Menschenmenge am französischen Nationalfeiertag sind in Nizza Dutzende Menschen getötet worden. Politiker aller Parteien sind entsetzt, auch in Deutschland.

Der französische Wirtschaftsminister Emmanuel Macron auf Twitter: „Von ganzem Herzen bei den Opfern und ihren Angehörigen nach der niederträchtigen Attacke in Nizza. Wir werden nicht nachgeben. Mut.“

Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris auf Twitter: „Im Namen der Pariser geht unsere ganze brüderliche Unterstützung an die Menschen in Nizza. Unsere Städte sind vereint.“

Ehemaliger französischer Präsident Nicolas Sarkozy auf Twitter: „Tiefes Mitgefühl und unendliche Traurigkeit angesichts der Attacke in Nizza. Solidarität gegenüber den Bewohnern von Nizza und den Einwohnern (des Departements) Alpes-Maritimes.“

Bundespräsident Joachim Gauck in einer Mitteilung: „Der 14. Juli, der Tag an dem Frankreich seinen Nationalfeiertag begeht, steht für die Werte der französischen Revolution, die auch unsere Werte sind. Ein Angriff auf Frankreich ist deshalb ein Angriff auf die gesamte freie Welt.“

Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter: „Das Entsetzen über den Anschlag von Nizza ist kaum in Worte zu fassen. Alle Gedanken sind bei unseren französischen Freunden.“

Auswärtiges Amt auf Twitter: „Was für ein Schock! Stehen vereint mit unseren französischen Freunden. In Gedanken bei Opfern, den Angehörigen und beim französischen Volk.“

US-Präsident Barack Obama in einer Mitteilung des Weißen Hauses: „Wir stehen in Solidarität und Partnerschaft an der Seite Frankreichs, unseres ältesten Alliierten. ... Wir wissen, dass das Wesen der französischen Republik lange über diesen verheerenden und tragischen Verlust von Leben hinaus andauern wird.“

US-Außenminister John Kerry in einer Mitteilung: „Ich war stolz, heute neben führenden Persönlichkeiten aus Frankreich bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Paris zu stehen, und die Vereinigten Staaten werden weiterhin fest an der Seite der Franzosen während dieser tragischen Zeit stehen. Wir werden jede Unterstützung liefern, die benötigt wird.“

Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf Twitter: „Die Kanadier sind geschockt von den heutigen Ereignissen in Nizza. Unsere Mitgefühl ist bei den Opfern, und unsere Solidarität mit den Franzosen.“

Belgiens Premierminister Charles Michel auf Twitter: „Alle meine Gedanken sind bei den Opfern der verabscheuungswürdigen und feigen Tat von Nizza. Solidarität mit Frankreich.“

EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter: „Tragisches Paradox, dass jene Menschen zum Ziel wurden, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit feierten.“

EU-Ratspräsident Donald Tusk vor Journalisten in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator: „Wir stehen vereint mit den Menschen und der Regierung Frankreichs in ihrem Kampf gegen Gewalt und Terrorismus.“

Justizminister Heiko Maas auf Twitter: „Schreckliche Nachrichten aus Nizza. Unsere Gedanken sind bei unseren französischen Nachbarn.“

Grünen-Parteivorsitzende Simone Peter auf Twitter: „Schockierende Nachrichten vom Terror aus Nizza. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.“

FDP-Chef Christian Lindner auf Twitter: „Heute Morgen war ich noch im friedlichen Nizza...große Sorge. CL“