Großbritannien kehrt Europa den Rücken: Eine knappe Mehrheit der Briten stimmte bei dem historischen Brexit-Referendum für einen Ausstieg aus der Europäischen Union. Am Freitagmorgen war der Vorsprung des Brexit-Lagers mit 16,8 Millionen Stimmen uneinholbar.

Damn! Ein schlechter Tag für Europa. #EUref — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 24. Juni 2016

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), sieht Deutschland nach dem Brexit-Beschluss in einer besonderen Pflicht. „Das überragende Ziel muss nun sein, den Zusammenhalt und die Geschlossenheit in Europa zu sichern. Dazu kann Deutschland beitragen wie kein anderes Land“, sagte Röttgen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Briten haben sich echt für #Brexit entschieden. Ich bin fassungslos! — Simon von Speyer (@SimonSpeyer) 24. Juni 2016

Der Ehemann der getöteten Brexit-Gegnerin Jo Cox glaubt, dass sich seine Frau auch nach dem Votum gegen die EU-Mitgliedschaft für den Zusammenhalt in Großbritannien eingesetzt hätte. „Jo wäre heute optimistisch geblieben und fokussiert darauf, was sie tun könnte, um unser Land wieder um unsere besten Werte herum zusammenzubringen“, schrieb Brendan Cox am Freitagmorgen auf Twitter. Ein Attentäter hatte die pro-europäische Abgeordnete in der vergangenen Woche im Alter von 41 Jahren auf offener Straße tödlich verletzt.

Auf Facebook und Twitter herrscht Fassungslosigkeit:

Harry Potter und die Gefangenen auf der Insel. #brexitfilme — Oguz [ʔo:s] Yilmaz (@oguz) 23. Juni 2016

Hätte ich nicht für möglich gehalten. #brexit — Mancienne Kenner (@fritzelisches) 24. Juni 2016

Hoffentlich krieg ich nicht auch Nationalstolz, wenn ich alt bin. #Brexit — Christina Vogler (@christinavglr) 24. Juni 2016

Das einzige was mich beim #brexit wirklich interessiert: Was passiert mit den @the_EnglishShop, und wird mein Tee, Strongbow jetzt teurer? — Fritz-Willi (@schnoop) 24. Juni 2016

Damit wars das wohl, zumindest nach aktuellem Stand. GB ist also raus, gut gemacht, da darf man schonmal applaudieren. #brexit #ironie . — MrFehliks (@MrFehliks) 24. Juni 2016

Die Engländer waren ja eh nie wirkliches Mitglied dieser Wirtschafts-EU #keinEuro #lauterAusnahmen #Brexit — Florian Hörantner (@medienpirat) 24. Juni 2016

#Brexit Sie haben es wirklich getan... Can't believe that the worst case may come true! — Henning Marburger (@HenningM) 24. Juni 2016

Aus nem Albtraum wacht man auf u ist froh, d in der Realität alles gut ist. Heute früh ist es umgekehrt: Die Realität ist d Albtraum #Brexit — Arnd Henze (@arndhenze) 24. Juni 2016

Die spannende Frage: Ist heute der Anfang des Auseinanderbrechens des Vereinigten Königreichs? #Brexit #UK — Philipp Otto (@PhilippOtto) 24. Juni 2016

(mit dpa)