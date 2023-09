Berlin -Nach den ersten Hochrechnungen äußern sich Politiker national und international zum Ausgang der Bundestagswahl 2017.

CDU/CSU lagen gemäß den Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale bei 32,7 bis 33,3 Prozent (2013: 41,5), die SPD bei 20,2 bis 20,8 Prozent (25,7). Die AfD kam auf 13,2 bis 13,4 Prozent (4,7), die FDP auf 10,1 bis 10,5 (4,8), die Linke auf 8,9 (8,6) und die Grünen auf 9,2 bis 9,4 Prozent (8,4).

Stimmen aus der CDU

Der Berliner CDU-Fraktionschef Florian Graf sieht trotz der starken Verluste bei der Bundestagswahl einen klaren Regierungsauftrag für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Es waren schwierige vier Jahre“, verwies Graf am Abend auf internationale Krisen. „Da sind Verluste auch möglich.“ Zudem zögen AfD und FDP in den Bundestag ein, der damit sechs Fraktion bekomme. Da seien Ergebnisse um die 40 Prozent kaum noch zu erreichen. Die Union hatte nach einer Prognose bei der Wahl am Sonntag 32,5 Prozent der Stimmen erhalten und damit 9 Prozentpunkte eingebüßt.

Der CDU-Vize und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet rechnet mit einer extrem schwierigen Regierungsbildung nach der Bundestagswahl. Das sagte er mit Verweis auf sechs Parteien im neuen Bundestag am Sonntagabend im WDR .„Ich glaube das ist ein Wahlabend, der viele schockt.“ Die Ursachen für das Wahlergebnis müsse man noch analysieren. bereits kurz nach der ersten Hochrechnung in ARD udn ZDF hatte die SPD mitgeteilt, in die Opposition gehen zu wollen.

Reaktionen aus der SPD

Aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) muss die SPD in Ruhe die Oppositionsfrage klären. „Ich bin gegen Schnellschüsse“, sagte er am Abend im RBB-Fernsehen. „Es spricht viel dafür in die Opposition zu gehen, es spricht aber auch einiges dafür vielleicht eine stabile Regierung zu bilden“, sagte Woidke, der auch SPD-Landesvorsitzender ist. Das werde sich in den nächsten Stunden erweisen. Zum Abschneiden der AfD sagte er: „Das ist für uns alle, für alle demokratischen Parteien ein Grund zum Nachdenken.“

Nach der krachenden Niederlage der SPD bei der Bundestagswahl lehnt der hessische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel eine Neuauflage von Schwarz-Rot im Bund ab. „Wenn man mit einem schlechteren Ergebnis aus der großen Koalition herauskommt, als man hineingegangen ist, dann kann man nicht noch einmal in so eine Koalition hineingehen“, teilte der Bundes-Vize seiner Partei am Sonntag in Wiesbaden mit. Das schlechte Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl bezeichnete er als schwere Niederlage für die deutsche Sozialdemokratie. Die Partei sei 2009, 2013 und nun 2017 hinter ihren Zielen zurückgeblieben.

Reaktionen der Grünen

Die Berliner Grünen-Bundesabgeordnete Renate Künast sieht das Abscheiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. „Einerseits sind wir unserem Ziel, zweistellig zu werden, sehr nahe gekommen“, sagte sie. Schlimm sei aber das starke Abschneiden der AfD. Künast steht auf der Landesliste der Berliner Grünen auf Platz drei.

Die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen in Brandenburg, Annalena Baerbock, sieht in dem sich abzeichnenden Bundestagswahlergebnis ein Wechselbad der Gefühle. Sie freue sich über das Ergebnis von 9,4 Prozent laut der ersten Hochrechnung, sagte sie am Sonntagabend. „Dennoch haben wir unser Wahlziel, drittstärkste Kraft im Bundestag zu werden, nicht erreicht. Dramatisch und bitter ist das Abschneiden der AfD, die drittstärkste Kraft im nächsten Bundestag werden wird“, erklärte Baerbock in einer Mitteilung.

Äußerungen der FDP

Der Berliner FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja hat erfreut auf die Zugewinne seiner Partei bei der Bundestagswahl reagiert. „Das ist ein starkes Ergebnis für uns“, teilte Czaja am Sonntagabend mit. „Ein starkes Ergebnis für Freiheit und Vernunft im Deutschen Bundestag.“ Die FDP hat bei der Wahl am Sonntag nach Prognosen 10,5 Prozent der Stimmen erhalten, 5,7 Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Wahl vor vier Jahren.

Stimmen aus der Linken

Der Berliner Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer hat alarmiert auf den Ausgang der Bundestagswahl am Sonntag reagiert. Das Erstarken der Rechtsextremen sei eine „riesige Herausforderung“, teilte Lederer mit. „Unsere Gesellschaft ist tief gespalten.“ Die AfD hatte sich bei der Wahl am Sonntag nach Hochrechnungen von 4,7 Prozent auf 13,2 Prozent verbessert und Die Linke als drittstärkste Kraft hinter Union und SPD abgelöst. Für Die Linke stimmten nach der Hochrechnung 8,9 Prozent. 2013 waren es 8,6 Prozent gewesen. Leder betonte, das stabile Abschneiden strafe alle Lügen, die die Linke und ihre Wähler für das Erstarken des Rechtsextremismus verantwortlich machen wollten. (dpa)

Internationale Reaktionen zur Bundestagswahl 2017

EU-Parlament

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Bundestagswahl gratuliert. Der Italiener sprach Merkel am Sonntagabend als erster EU-Spitzenpolitker im Kurznachrichtendienst Twitter seine „herzlichen Glückwünsche“ aus. „Deutschland bleibt der europäischen Idee verbunden“, schrieb er. „Jetzt müssen wir Europa gemeinsam reformieren.“ Der Vorsitzende der Liberalen im Europaparlament, Guy Verhofstadt, gratulierte der FDP zum Wiedereinzug in den Bundestag. Dies sei ein „großartiges Comeback“. Er hoffe, „dass Frau Merkel jetzt eine pro-europäische Regierung bildet, welche die von der EU dringend benötigten Reformen vorantreibt“.

Luxemburg

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat sich entsetzt über das Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl gezeigt. „70 Jahre nach Kriegsende sitzen wieder Neonazis im Bundestag“, sagte Asselborn der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend. In vielen europäischen Staaten hätten Rechte in der jüngeren Vergangenheit wieder Fuß gefasst. „Wenn es in Deutschland passiert, ruft es wegen der Geschichte aber besonders Angst hervor.“ Asselborn forderte: „Alle demokratischen Parteien in Deutschland müssen nun zusammenstehen, egal ob sie in der Regierung oder der Opposition sind.“ (dpa)