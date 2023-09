Madrid -Champions-League-Sieger Real Madrid hat die Tabellenführung in der Primera Division gefestigt. Im Heimspiel gegen Espanyol Bacelona gelang mit Weltmeister Toni Kroos in der Anfangsformation ein 2:0 (1:0)-Arbeitssieg.



Zidane schont Leistungsträger

Alvaro Morata (33.) traf zum 1:0 gegen die Katalanen, der für Morata eingewechselte walisische Star Gareth Bale (84.) stellte vor 75.606 Zuschauer im Estadio Santiago Bernabeu den Endstand her.



Real-Coach Zinedine Zidane hatte in Karim Benzema, Luka Modric und Torwart Keylor Navas auf einige Leistungsträger freiwillig verzichtet. Abwehr-Ass Sergio Ramos (Hüftblessur) fehlte verletzungsbedingt.

Doppelpack von Messi

Real hat jetzt als Spitzenreiter 52 Zähler auf dem Konto. Einen Punkt dahinter, allerdings mit zwei Spielen mehr auf dem Konto, liegt weiter der FC Barcelona.



Der Doublegewinner um Nationalkeeper Marc-André ter Stegen gewann am Sonntagabend dank eines Doppelpacks von Superstar Lionel Messi 2:1 (1:0) gegen Aufsteiger CD Leganes.



Der Argentinier brachte die Gastgeber erst früh in Führung (4.), nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch den eingewechselten Unai Lopez (71.) verwandelte Messi in der 90. Minute einen Foulelfmeter.

Atletico Madrid bereit für Leverkusen

Champions-League-Finalist Atletico Madrid ist unterdessen für das Duell am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in der Königsklasse bei Bayer Leverkusen gerüstet. Die Madrilenen gewannen bei Sporting Gijon verdient mit 4:1 (0:0) und zeigten vor allem in der zweiten Hälfte eine starke Vorstellung.

Für Gijon war die Heimpleite ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf. Bei Atletico meldete sich zudem der slowenische Nationaltorhüter Jan Oblak nach seiner Schulteroperation im Dezember wieder einsatzbereit. Ob der 24-Jährige aber schon im Hinspiel gegen Bayer zwischen den Pfosten steht, ist ungewiss. (sid)