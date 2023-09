Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das Verfassungsreferendum in der Türkei knapp gewonnen.

Nach Angaben aus Washington gratulierte ihm US-Präsident Donald Trump zum Sieg.

Wundern muss es niemanden. Donald Trump war der einzige Staatsmann von Rang und Namen, der Recep Tayyip Erdogan zum Sieg beim Verfassungsreferendum in der Türkei gratuliert hat.



Mit großer Wahrscheinlichkeit hat der US-Präsident während des Telefonats auch nicht die Vorwürfe internationaler Beobachter erwähnt, dass es bei der Volksabstimmung möglicherweise zu Manipulationen gekommen ist. Hätte er das getan, dann hätte es das Weiße Haus erwähnt. Doch davon war keine Rede in der knapp gehaltenen Mitteilung aus Washington.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das mag man als unanständig empfinden. Das ist es auch. Aber wundern muss es niemanden.

Außenministerium ist zunächst vorsichtig

Bemerkenswert ist, dass sich das US-Außenministerium und selbst Trumps Sprecher Sean Spicer noch Stunden vor dem Ferngespräch der beiden Präsidenten sehr viel vorsichtiger geäußert haben. Das Außenministerium forderte Erdogan auf, die Rechte aller Bürger in der Türkei zu achten – unabhängig davon, ob sie mit Ja oder Nein gestimmt haben.



Spicer sagte, man werde erst einmal den Bericht der internationalen Wahlbeobachter abwarten. Beides waren Reaktionen auf ein Ereignis, wie man sie erwarten darf und muss.

Donald Trump hält nichts von Diplomatie

Doch dann griff Trump zum Telefonhörer. Und schnell wurde wieder einmal deutlich, dass Trump von Diplomatie nichts hält und von Anstand schon gar nicht. Der US-Präsident ist in dieser Hinsicht wie Erdogan. Er ist ein Polterer gegen die politische Korrektheit. Er ist wie Erdogan ein Mann, der keine Kritik verträgt und übel nimmt.

Ein Staat wie die USA, in dem das System der Gewaltenteilung noch relativ gut funktioniert, wird solches Führungspersonal überleben. In der Türkei, wo die Gewaltenteilung im Prinzip gerade per Referendum abgeschafft wurde, sieht das anders aus. Es muss zwar niemanden wundern. Aber es ist schon mehr als unanständig, wenn dazu Glückwünsche ausgesprochen werden.