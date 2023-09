Potsdam -Der Staatsschutz registrierte 2015 insgesamt 141 derartige Attacken, gegenüber 36 im Jahr zuvor, wie das Innenministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Linken mitteilte. Insbesondere im zweiten Halbjahr habe es mit 106 Straftaten einen deutlichen Anstieg gegeben.



Dabei wurden Flüchtlinge angegriffen und verletzt, bedroht oder beleidigt. Auch wurde Feuer in existierenden und geplanten Unterkünften gelegt. In den meisten Fällen konnten bisher keine Täter ermittelt werden. Bei einem Brandanschlag im havelländischen Nauen hatten Unbekannte eine als Notunterkunft vorgesehene Sporthalle komplett zerstört.



„Die anhaltende Hetze von Pegida, AfD und Co hat die Hemmschwellen immer weiter sinken lassen, und Menschen werden dadurch ermuntert, ihrem Hass freien Lauf zu lassen“, sagte die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Linke). „Wir alle sind gefordert, dem Einhalt zu gebieten und dem Hass und der Hetze entgegen zu treten.“



Registriert wurden auch 22 Attacken gegen Flüchtlingshelfer. Es gab Beleidigungen und Bedrohungen, zudem wurden Helfer angegriffen und verletzt. Im vergangenen November hatten Unbekannte eine Anlaufstelle für Flüchtlinge mit Pyrotechnik schwer verwüstet.



Nach Angaben von Joschka Fröschner vom Verein Opferperspektive gibt es in Südbrandenburg besonders viele Angriffe von Rechtsextremen gegen Flüchtlinge. „In Cottbus und Guben hatten wir besonders viele Angriffe auf Geflüchtete“, sagte Fröschner. In Cottbus habe dies im Herbst begonnen, als in einer Turnhalle der Stadt eine Notunterkunft eröffnet wurde. Dies habe die rechtsextreme Szene als Anlass für Demonstrationen und auch gewaltsame Übergriffe genommen. dpa

