Ein Motoradfahrer der geblitzt wird, hat erstmal keine großen Sorgen. Der Helm, der ihm Schutz bietet ist auch ein prima Instrument um ihn zu verschleiern. Sollte er nicht gerade in eine Verkehrskontrolle geraten, kann er bei einem Blitzerfoto gerne angeben, dass es sich um eine bekannte Person und nicht um ihn handele. Wird ein Motorradfahrer also geblitzt hat er extrem gute Chancen seine Unschuld zu erklären

Auch wer geblitzt wird und eine Sonnenbrille oder ein anderes modisches Assessor trägt, hat gute Chancen die kommende Strafe abzuwenden. Ein Blitzerfoto ist doch in den meisten Fällen keine gestochen scharfe Fotographie.

Motoradfahrer ist im Vorteil

Der Berliner Verkehrsrechtsanwalt Horst Dieter Hahn erklärt die Rechtslage rund um den Straßenverkehr so: „ Es gilt generell der alte Juristenspruch: Es kommt drauf an. Wenn ich eine Mütze aufhabe und eine Sonnenbrille, durch die ich super gucken kann dann sei es mir gestattet. Wenn mein Sehfeld eingeschränkt ist, durch Kleidung oder durch Medikamente dann nicht!“ Der Motoradfahrer ist also im Vorteil. Er kann durch den Helm gucken und wird nicht in seiner Fahrtüchtigkeit eingeschränkt. Andere die sich aus modischen oder religiösen Gründen verschleiern sind demnach im Nachteil.

Bei Karnevalisten oder Brukaträgerinnen ist also die Verschleierung in Zukunft nur noch teilweise erlaubt. Der Nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) gab unter der Woche an, dass das Burkaverbot auch Karnevalisten einschränken würde. Verkleidungen gelten gerade im Verkehrsrecht als Sonderfall. „Die haben Glück gehabt! “ erklärt Hahn.

Fahrtenbuch als Auflage bei falscher Angabe

Nur zu leicht lässt sich ein anderer in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis als Täter angeben. Doch welche Möglichkeiten hat die Justiz, um gegen solche Situationen vorzugehen. „Die schlagen dann über die Auflage eines Fahrtenbuches zurück”, erklärt der Anwalt. Ein Jahr lang muss der Sünder dann seine Fahrten und den Kilometerstand des Autos im Buch notieren.

Verfassungsrechtlich ist das Autofahren ab dem Moment erlaubt, ab dem man klar sehen kann. Burkaträgerin, deren Sehfähigkeit durch ein Gitter nun beschränkt ist, zählen natürlich nicht zu dem Bereich.

Die Verkehrssicherheit hat oberste Priorität

„Ich Kann mich hinter dem Steuer verkleiden. Ich kann eine Sonnenbrille tragen. Es geht ja um die Verkehrssicherheit. Solange die nicht beinträchtig ist, kann ich mich gewanden wie ich will. Es sei denn ich versuche jetzt die Polizei auszutricksen, in dem ich mir eine witzige Nase aufklebe um beim Blitzen nicht erkannt zu werden.“ definiert der 73jährige Jurist die Grundrechte des Verkehrsteilnehmers. Einfach gesagt heißt das: Nur wenn gegen Regeln verstoßen werden, ist Verschleierung ein Problem.