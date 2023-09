Es hatte als Netzaktivismus begonnen, nun hat #reconquistainternet den Sprung aus dem Internet geschafft. In der Nacht zu Montag wurde die Dresdner Frauenkirche im Namen der Bewegung angestrahlt. Die herzliche Botschaft: „Durchhalten, freundliches Dresden. Ihr seid nicht alleine.“ Montags treffen sich in Dresden regelmäßig Anhänger von Pegida.

Wer genau die Leuchtschrift an die Kirche geworfen hat, ist unklar. Der oder die Überbringer der Botschaft ordnen sich aber offensichtlich „Reconquistainternet“ zu – der Bewegung, die Entertainer Jan Böhmermann Ende April in seiner Sendung „Neo Magazin Royal“ ins Leben gerufen hatte, und der sich seitdem rund 50.000 Menschen angeschlossen haben.

„Reconquistainternet“ ist angelehnt an den Namen und die Strukturen des rechten Netzwerks „Reconquista Germanica“. Das Ziel der Böhmermann-Bewegung: Hetzern und Trollen im Netz „Liebe und Vernunft“ entgegenzusetzen – möglichst in konzertierten Aktionen. Der Projektion auf der Fassade der Frauenkirche dürften also weitere Flausch-Botschaften folgen. (red)