Leipzig -Die Champions-League-Euphorie ist groß bei RB Leipzig, doch die Uefa kann beim Aufsteiger noch für den Königsklassen-Kater sorgen. Die Verantwortlichen der Sachsen warten noch auf Grünes Licht aus Nyon.

Die Frage lautet: Wie eng ist das Verhältnis zwischen RB Leipzig und Red Bull Salzburg, das derzeit auf Meisterkurs in Österreich ist? Und verstößt es gegen die Champions-League-Regularien, in denen es heißt, dass kein Verein an einem Uefa-Klubwettbewerb teilnehmen darf, der „direkt oder indirekt an der Führung, der Verwaltung und/oder den sportlichen Leistungen eines anderen an einem Uefa-Klubwettbewerb teilnehmenden Vereins beteiligt“ ist.

Sollte die Uefa einen Verstoß sehen, dürfte Leipzig gegenüber Salzburg den Kürzeren ziehen: Laut Regelwerk darf der Verein im Europacup starten, der in der nationalen Liga die bessere Platzierung erreicht hat. Das wird aller Voraussicht nach Salzburg sein. In diesem Fall hätten die Leipziger noch die Chance, von einem freiwilligen Europapokal-Startverzicht der Salzburger zu profitieren. Dann droht Salzburg allerdings die Aberkennung der Bundesligalizenz. (sid)