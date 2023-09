Regensburg -Druck erhöhen? Anzeige erstatten? Wenn Männer der Kirche solche Worte wählen, muss sich einiges aufgestaut haben. „Während Eltern in Not normalerweise ihre Kinder möglichst aus Auseinandersetzungen und Veröffentlichungen heraushalten“, ärgert sich der Regensburger Generalvikar Michel Fuchs, „wurden diese Kinder von Anfang an benutzt als Transparent-Halter, als Foto-Objekte an der Protestfront, ja in konkreten Drohungen sogar als mögliche Waisenkinder durch Selbstmord der Erwachsenen und als mögliche Tötungsopfer.“ Allein schon der Kinder wegen müsse dieses „verantwortungslose Agieren der Eltern" jetzt schnell ein Ende haben.

Was ist geschehen? Was hat derartigen Zorn des Geistlichen ausgelöst? Es war vor gut einem Monat, da besetzten rund 45 Roma-Flüchtlinge aus dem Kosovo und Albanien den Regensburger Dom, um ihre drohende Abschiebung zu verhindern und den weiteren Aufenthalt in Deutschland zu erzwingen. Nach Verhandlungen hatte sich die Gruppe bereit erklärt, ins benachbarte Pfarrheim Sankt Emmeram zu gehen. „Dort konnten wir für die humanitäre Versorgung und Verpflegung sorgen“, erklärt Bistumssprecher Jakob Schötz. Nach einiger Zeit gingen einige in ihre Aufnahmelager zurück, der Rest aber blieb und richtete sich in der Pfarrgemeinde St. Emmeram ein. Danach waren es noch 25 Erwachsene mit Kindern, darunter auch ein kleinen Säugling. Die Kirche wirft den Flüchtlingen vor, diese Kinder gezielt und rücksichtslos als Druckmittel einzusetzen.

Verhandlungen führten zu nichts

Das Bistum hat – da es die Räume wieder gerne selbst nutzen würde – tagelang mit den Roma verhandelt, vergangenen Freitag scheiterten die Gespräche und das Bistum wurde deutlich: „Verlassen Sie jetzt das Pfarrheim, gehen Sie zurück in die staatlichen Einrichtungen und vermeiden Sie auf diese Weise, dass die staatlichen Behörden sehr bald andere Maßnahmen ergreifen müssen. Jetzt liegt es noch in Ihrer Hand“, forderte Generalvikar Fuchs. Aber nichts geschah.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am Samstag stellte das Bistum die Versorgung mit Lebensmitteln ein und erstattete Anzeige. Helfer, diwas zu essen und trinken bringen wollten, wurden vom Sicherheitsdienst nicht mehr ins Pfarrheim gelassen. Nach Aussagen des Bistums sind aus der Gruppe nur drei Personen von Abschiebung bedroht. Bayerns Integrationsbeauftragter Martin Neumeyer meint zu dem Fall: „Es kann keine Lösung sein, dass Asylbewerber ein Aufenthaltsrecht erzwingen. Das hätte zahlreiche Protestaktionen in Kirchen zur Folge.“ Neumeyer sagt, er habe Verständnis für die schwierige Lage der Roma, aber „Behörden dürfen sich nicht erpressen lassen“. Und mit dem Versuch, Kinder zu instrumentalisieren, hätten sie sich eine Menge Sympathien verspielt, auch unter den Helfern.

Protestierende Flüchtlinge im Pfarrheim von Regensburg dpa

„Dieses Vorgehen ist empörend und stößt auf völliges Unverständnis.“

Noch am Donnerstag hätten einige von den Flüchtlingen zunächst den Willen zur Rückreise in ihre ursprüngliche Unterkunft bekundet. Dann aber hätten sie „unerfüllbare Bedingungen“ gestellt und die Gespräche waren Freitag endgültig am Ende.

Es sei allen Beteiligten immer klar gewesen, dass die Unterbringung im Pfarrheim nur für eine „sehr begrenzte Zeit“ möglich sei, sagte Bistumssprecher Schötz der DuMont-Hauptstadtredaktion.

Der Bayerische Flüchtlingsrat findet das Handeln der Kirche himmelschreiend. „Dieses Vorgehen ist empörend und stößt auf völliges Unverständnis.“ Die Bürgerinitiative Asyl Regensburg und der Bayerische Flüchtlingsrat fordern, dass dieses Verbot sofort zurückgenommen wird und Lebensmittel und grundlegende Versorgung wieder zur Verfügung gestellt werden. „Dies ist ein humanitäres, menschenrechtliches und christliches Gebot.“ Die „Aushungerung der Flüchtlinge im Pfarrzentrum“ sei sofort zu beenden.

Am Montagabend umstellten Polizisten das Pfarrheim, eine Maßnahme, die die verbliebenen 16 Flüchtlinge überzeugte, das Pfarrheim zu verlassen. Zwangsmaßnahmen hätten allerdings nicht stattgefunden, teilte die Bischöfliche Pressestelle mit. Die Betroffenen seien auf dem Weg zu den Behörden, die alles Weitere klären würden.

Kirche darf nicht als Protestbühne missbraucht werden

Generalvikar Michael Fuchs weist noch einmal alle Vorwürfe zurück: „Uns war von Anfang an wichtig, dass Menschen, die in Not zu uns kommen und um Hilfe bitten, nicht im Stich gelassen werden. Das wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten so beibehalten, auch wenn die letzten Wochen uns dabei deutlich Grenzen vor Augen geführt haben." Allerdings dürfe die Kirche nicht als Protestbühne missbraucht werden. Die Kirche sei nicht der Staat, der Protest im Dom und im Pfarrheim habe sich an die falsche Adresse gewendet und die falschen Mittel gebraucht.