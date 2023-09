Berlin -Die Meldungen vom Montag (25.10.2016) über die Entlassung eines sogenannten Reichsbürgers bei der Berliner Polizei haben sich als falsch herausgestellt. Der stellvertretende Pressesprecher der Berliner Polizei Thomas Neuendorf hat gegenüber dieser Zeitung seine Aussage vom gestrigen Montag korrigiert.

Seinen Angaben zufolge gebe es derzeit keine arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen mit Beamten wegen einer möglichen Nähe zu den „Reichsbürgern“. Das hatte zunächst der Tagesspiegel unter Berufung auf die Polizei berichtet.

Laut Neuendorf wurde allerdings zu Beginn des Jahres ein Beamter aufgrund seiner Nähe zur fremdenfeindlichen Gruppierung „Identitären Bewegung“, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, suspendiert.

Die bayerische Polizei hatte in der vergangenen Woche nach einer Schiesserei mit einem sogenannten Reichsbürger, in dessen Folge ein Polizist getötet wurde, zwei Beamte suspendiert, die den „Reichsbürgern“ nahestehen sollen. In Sachsen-Anhalt hatte es Medien zufolge nach einem Vorfall im August drei Suspendierungen gegeben“. (red)

