Es steht fest: Großbritannien will raus aus der Europäischen Union. Für Urlauber dürfte sich mit dem EU-Austritt des Landes, dem sogenannten Brexit, einiges verändern. Das zeigt eine Studie des britischen Reisebüroverbandes „Association of British Travel Agents“ in Zusammenarbeit mit „Deloitte“. Die wichtigsten Punkte:

Flugreisen werden teurer: „Ein Ausstieg aus der EU führt sehr wahrscheinlich zu höheren Fluggebühren und insgesamt zu weniger Flügen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich“, befürchtet Andrew Swaffield, CEO der Billigairline Monarch Airlines. Niedrige Ticketpreise sind derzeit unter anderem möglich, weil die EU einige Hürden für Fluggesellschaften abgeschafft und den offenen Wettbewerb gefördert hat.

Entschädigung für Passagiere gefährdet: Flug- und Zugreisenden steht bei großen Verspätungen, Annulierungen oder Überbuchungen eine Entschädigung zu, wenn sie von einem EU-Flughafen starten oder die Airline aus einem EU-Mitgliedsstaat kommt. Diese Regelung könnte für Großbritannien entfallen, wenn dort nicht nach dem Brexit eine eigene Richtlinie geschaffen wird.

Roaming-Gebühren bleiben: In der EU sollen die Roaming-Gebühren für Handys entfallen. Nach dem Brexit würde diese Regel nicht mehr für das Vereinigte Königreich gelten. Entsprechend müssten Besucher der Insel höhere Handykosten tragen.

Einreise nicht mit Perso möglich: Deutsche Urlauber könnten nach einem Brexit eventuell nicht mehr nur mit einem Personalausweis nach Großbritannien reisen, sondern bräuchten unter Umständen einen Reisepass. Dass eine allgemeine Visums-Pflicht für EU-Bürger eingeführt würde, gilt aber als unwahrscheinlich, denn die bürokratischen Hürden wären zu hoch. Grenzkontrollen gibt es auch bisher schon, denn Großbritannien gehört nicht zum Schengen-Raum.

Urlaub wird günstiger: Schon jetzt wurde das Britische Pfund kräftig abgewertet, entsprechend können sich Touristen im Vereinigten Königreich mehr leisten. Umgekehrt wird es für britische Urlauber deutlich teurer, in die EU zu reisen – das hätte vermutlich negative finanzielle Folgen für viele europäische Urlaubsregionen. Experten gehen davon aus, dass die Abwertung des Pfunds dauerhaft sein wird. (gs)

Das könnte Sie auch interessieren: