London -Einer der teuersten Whiskys der Welt ist am Donnerstag beim Auktionshaus Sotheby's in London versteigert worden. Eine Flasche des 60 Jahre alten Macallan 1926 Single Malt aus Schottland kam für 1,5 Millionen Pfund (1,74 Millionen Euro) unter den Hammer. Der bisherige Rekord für eine Flasche Whisky war erst vor elf Monaten ebenfalls in London aufgestellt worden. Damals wechselte eine Flasche Macallan 1926 aus demselben Fass für 1,2 Millionen Pfund den Besitzer.

Die am Donnerstag versteigerte Flasche ist Teil einer Kollektion mit mehr als 460 Whiskyflaschen und neun Whiskyfässern, die zu den wertvollsten der Welt gehören. Die Sammlung gehört nach Angaben von Sotheby's einem Whisky-Enthusiasten aus den USA. Die Flasche aus dem Macallan-Fass Nummer 263 bezeichnete das Auktionshaus als „Heiligen Gral“ des Whiskys. Wer der neue Besitzer des Whiskys ist, teilte Sotheby's nicht mit. (dpa)

