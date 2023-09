Wellington -Die als Religionsparodie gegründete „Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters“ besiegelt in Neuseeland erstmals eine Ehe. Das Land war nach Angaben der Bewegung das erste, das ihr eine Lizenz zum Vollzug von Eheschließungen erteilte. „Eine konventionelle Ehe wäre für uns nicht in Frage gekommen“, sagte die Braut, Marianna Young, dem Sender Radio New Zealand am Freitag.

Das Fest sollte am Samstag steigen. Mit der Zeremonie ist die Eheschließung rechtskräftig. Das Brautpaar muss nicht mehr zum Standesamt. Die Bewegung entstand 2005 aus Protest gegen die Anerkennung einer pseudowissenschaftlichen Evolutionslehre in US-Schulen. (dpa)