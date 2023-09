Ascot -Von Dienstag bis Samstag dauert die königliche Rennwoche in Ascot. Die Pferderennbahn liegt praktischerweise nur wenige Meilen südlich des königlichen Wohnsitzes in Windsor, so dass Königin Elisabeth und die anderen Mitglieder der Familie traditions- und standesgemäß im offenen Landauer nach Ascot reisen können.



Schnelle Pferde, schrille Hüte

Der Dresscode für die Besucher - in Ascot ebenso wichtig wie die Ergebnisse der täglich sechs Rennen - wurde vor über 200 Jahren von dem Dandy Beau Brummell festgelegt. Männer tragen einen, möglichst grauen, Cutaway und Zylinder, für Frauen gilt förmliche Kleidung mit detaillierten Festlegungen insbesondere auch bezüglich der Kopfbedeckung, nachzulesen auch auf der Royal Ascot-Homepage. (ps)