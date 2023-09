Helsinki -„Miete Deinen eigenen Finnen“ – was wie ein verspäteter Aprilscherz klingt, ist ein ernstgemeintes Angebot des nationalen Tourismusbüros „Visit Finland“. Der Hintergrund: Finnland ist erneut zum glücklichsten Land der Welt gekürt worden. Laut dem aktuellen „World Happiness Report“ sind die Finnen weltweit am zufriedensten.

Und hier setzt „Rent a Finn“ an: „Jetzt ist es Zeit, dass jeder die Chance bekommt, von den besten zu lernen“, heißt es auf der Homepage über das Projekt. Jeder solle die Möglichkeit erhalten, von einem gemieteten Finnen zu lernen, wie man glücklich wird.

Finnen als Glücks-Guides – das ist das Prinzip von „Rent a Finn“

Übernachten im Freien: Auch das ist für die Finnen ein Stück Glück. Petri Jauhiainen

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zehn „gewöhnliche Finnen“ hätten sich bereit erklärt als „Glücks-Guides“ zu wirken und ihr Wissen zu teilen. „Unser Geheimnis“, wird in der Beschreibung verraten, „ist unsere Natur. Wenn andere zur Therapie gehen, ziehen Finnen die Gummistiefel an und gehen in den Wald.“ Um die Glücksphilosophie der Finnen zu erlernen, kann man sich bewerben und im Sommer drei Tage im Haus eines Glücks-Guides verbringen. Die finnischen Gastgeber stellen sich auf der Website in kurzen Videos vor.

Auf Segeltörn mit den Glücks-Guides Linda und Niko

Niko und Laura mit Hund Helmi: Diese beiden Finnen kann man mieten, um von ihnen zu lernen, wie man glücklich ist. Marek Sabogal

Da ist zum Beispiel das Paar Linda und Niko, das mit seinem Chihuahua Helmi auf der südlichsten finnischen Insel Utö lebt. „Hier vergeht die Zeit nicht so schnell wie auf dem Festland“, findet Linda, die ihre Haare in geflochtenen Zöpfe am Kopf hochgesteckt hat. Niko im Wollpullover glaubt, dass die Natur ein Heilmittel gegen ein stressiges Leben sein kann.

Bei Linda und Niko wohnen die Besucher in einem roten Cottage und gehen mit den Gastgebern auf eine Segeltörn, um Inseln in der Umgebung zu besuchen. Dort solle es eine Outdoor-Mahlzeit geben, die direkt vor Ort zubereitet wird. Außerdem ist geplant, dass die Gäste eine Nacht auf einer kleinen Insel im Freien schlafen.

Wandern und zelten mit Laura und Joni

Stellen sich auch als Gastgeber zur Verfügung: Laura und Joni. Marek Sabogal

Auch Laura und Joni aus Sodankylä in Nord-Lappland bieten sich als Gastgeber an. „Du wirst hier nicht viele Menschen treffen – es sei denn, Du möchtest es“, erklärt Joni im Karo-Hemd. Sie wandern nicht nur durch die Natur, für sie ist sie auch eine Nahrungsquelle: „Wir jagen, fischen und pflücken Beeren“, so die zierliche Laura. „Die Natur gibt einem einfach unheimlich viel, nicht nur mental – auch körperlich.“ Die beiden wollen ihre Gäste mit zum Wandern, Schwimmen und Essen in der freien Natur nehmen. „Wir werden in Zelten und Hütten übernachten“, sagt Laura. „Und vielleicht treffen wir ein Rentier.“

Beim Glücks-Trip ist ein Kamerateam dabei

Klingt verlockend? In jedem Fall handelt es sich um eine gewiefte Werbekampagne. Wer sich bewerben will, um einen der feilgebotenen Finnen für einen Glücks-Kurztrip zu ergattern, kann sich noch bis zum 14. April hier bewerben. Interessierte müssen einen Fragebogen ausfüllen und ein Video drehen, in dem sie sich und ihre Verbindung zur Natur vorstellen und erklären, warum sie nach Finnland reisen wollen. Für den dreitägigen Aufenthalt bei den Gastgebern müssen die Auserwählten nichts zahlen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Einen Haken gibt es allerdings: Während des Trips werden die Gäste gefilmt. Und die Frage ist, wie sehr man die unberührte Natur genießen und seinen inneren Frieden finden kann, wenn einen ein Kamerateam dabei begleitet. (rer)