Chemnitz -Am Morgen danach. Zukunft ist erst mal nicht in Chemnitz. Abgesagt wegen der Gegenwart. Am Dienstagabend wollte die Stadt diskutieren: „Chemnitz übermorgen – Wie sieht dein Chemnitz aus?“ 17.30 Uhr im Zirkuszelt „Birikino“. Um große Zukunftsthemen sollte es gehen, in lockerer Form wollte man mit den Bürgern darüber reden, wie es in den nächsten Jahrzehnten weitergehen soll mit der alten sächsischen Industriestadt.



Nieselregen und Entsetzen

Verschoben wegen der Ausschreitungen. Die Zukunft muss warten, die Gegenwart braucht Zeit, sie ist schwer verdaulich genug. Nieselregen am Tag nach dem Auftrumpfen der rechten Szene. Und Entsetzen. Der Vormittag danach gehört immer erst einmal den auswärtigen Erklärern und Deutern. Katja Kipping, Linken-Vorsitzende, Wohnsitz Dresden. Ihr Befund: Sachsens CDU war mitschuldig an den gewalttätigen Tumulten. Ein demokratiefeindlicher Notstand in Chemnitz als Folge jahrzehntelanger Beschwichtigungspolitik. Die Regierung ist den Herausforderungen nicht mehr gewachsen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Werner J. Patzelt, der Dresdner Politikwissenschaftler, im ZDF: Die Ereignisse in Chemnitz könnten der „Anfang einer Kette schlimmer Ereignisse" sein. Der Rechtsstaat müsse jetzt alle Härte zeigen.



Justizministerin Katarina Barley (SPD) warnt vor dem Entstehen rechtsfreier Räume, Jagdszenen wie in den Tagen zuvor dürften sich niemals wiederholen.



Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz findet, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seit Tagen schweige, sei skandalös.



Zwischendrin eine Ankündigung: Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will am Dienstagmittag etwas zu all dem sagen.



Die Gewerkschaft der Polizei meint, die Personalknappheit verstärke das Risiko von Selbstjustiz. Und es gebe diesen neuen, erschreckenden Trend, dass Menschen über soziale Medien so schnell mobilisierbar seien. Die Folge: Aus jeder Dorfschlägerei könne ruckzuck eine Hetzjagd werden.

Funkenflug in Sachsen

Wie schnell das geht, weiß man in Chemnitz seit Sonntag und Montag genau. Eigentlich weiß man es schon länger in Sachsen. Seit den Krawallen vor der Flüchtlingsunterkunft in Heidenau, seit der Randale in Freital, seit Clausnitz. Ein Anlass, ein Funke und mit der Ruhe ist es dahin. Es geht ganz schnell. Und in Sachsen ist gerade mal wieder heftiger Funkenflug.

Ein Gedenkort für den getöteten Daniel H. in der Innenstadt von Chemnitz. dpa

Montagabend in der Brückenstraße mitten in Chemnitz, dort, wo in der Nacht zu Sonntag ein Mann niedergestochen wurde. Daniel H., 35 Jahre alt, ein Deutscher, Tischler. Kein Neonazi, im Gegenteil. Er hatte eine Facebookseite, der man entnehmen konnte: Er mochte Gregor Gysi. Und ansonsten: Fuck Nazis.



Zwei junge Männer haben ihn in der Nacht umgebracht, ein junger Syrer, ein junger Iraker. Mehrfach auf ihn eingestochen. Über das Motiv und die näheren Umstände macht die Polizei keine Angaben. Es gab eine verbale Auseinandersetzung, viel mehr weiß man nicht. Daniel H. starb auf dem Weg ins Krankenhaus, zwei weitere Männer wurden verletzt.

Neonazis und Hooligans haben übernommen

Um das getrocknete Blut des Opfers Blumen und Kerzen ohne Zahl. Und, freundlich gemeint, ein paar Bierflaschen. Neonazis und Hooligans haben übernommen. Sie stehen ein paar Schritte entfernt neben den Blumen, sie beschimpfen Fotografen und Kameraleute. Bekannte und Freunde des Toten sind gekommen. Sie weinen.

Eine Kamerateam taucht auf. Mit eigenen Sicherheitsleuten. Die Kameraleute tragen Helme wie Kletterer im Gebirge. Sie wollen die Blumenszene filmen. „Haut ab“, brüllt sie ein Glatzkopf an. Wie ein Hund geht er auf sie los. „Weg mit euch.“ Die Stimmung ist aggressiv. „Verpisst euch“, rufen Umstehende. Keine Polizei in der Nähe.

Gerüchte, Halbwissen, Lügen

Eine Funke reicht. Kaum war der junge Familienvater am Sonntag tot, rauschte es in den sogenannten sozialen Netzwerken. Gerüchte, Halbwissen, Lügen, ein Sturm. Man macht mobil, örtliche Hooligans rufen zum Kommen auf. Ein Funke und das Gemisch aus Wut, Frust und Hass zündete. 800 Menschen ziehen am Sonntag durch Chemnitz, nicht nur Trauernde. In Nullkommanichts mobilisiert. Flaschen fliegen auf die wenigen Polizisten, die in der Nähe sind. Menschen mit dunkler Hautfarbe werden angepöbelt und angegriffen. Jagdszenen in einer deutschen Großstadt.

Am Montagabend sind es dann mehrere Tausend Wütende in der Chemnitzer Innenstadt. 2000, 3000, vielleicht auch 5000 oder 6000, ganz genau weiß das keiner. Auf der anderen Straßenseite 1000, vielleicht 1500 aus dem linken Spektrum. Wenige Stunden zuvor war Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) noch im MDR aufgetreten. Hatte die Polizei gelobt, hatte zu Besonnenheit und Ruhe aufgerufen und dazu, Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Arbeit bei der Aufklärung des Tötungsdeliktes tun zu lassen.



Junge Männer zeigen den Hitlergruß

Es sollte nichts nützen. Es zählt nicht, was ein Minister meint. Die Stimmung ist von Anfang an hoch aggressiv. Es gibt zwei feindliche Lager, ein großes, ein kleines: Die vielen Rechten, an der Stadthalle die eher wenigen Linken, dazwischen die Straße, die Polizisten, später noch zwei Wasserwerfer, und überall Journalisten.

„Ausländer raus“ skandieren die Rechten in Chemnitz. Getty Images

Am Tatort der Messerattacke: eine Rednerbühne neben dem Nischel, wie die Chemnitzer sagen, dem dicken Kopf von Karl Marx. „Das hier ist unsere Stadt“, brüllt jemand. „Das ist unser Land.“ Junge Männer zeigen den Hitlergruß, andere rufen „Ausländer raus.“ Aber sie wollen keine Rechten sein, sie „wollen nur unser Land zurück“. Eine Frau um die vierzig mit kurzen Haar: „Ich finde es richtig gut, dass Chemnitzer für ihre Stadt kämpfen.“

Menschen halten eine Gasse frei für andere, die Blumen und Kränze ablegen wollen. Es sind viele. Blumen mit Deutschlandfahnen, Gebinde in Schwarz-Rot-Gold. Auffällig. Und manche legen nur still brennende Teelichter ab. Die Umstehenden applaudieren. Man feiert sich.

Den Rechten und Wütenden gehört das Zentrum

Es ist ein unübersehbarer Sieg der Rechten an diesem Montagabend. Sie machen, was sie wollen, verjagen die Presse, brechen in Gruppen aus, um Linke zu attackieren. Hin und wieder fliegen Flaschen, es fliegen Steine. Alles geschieht, großenteils ungehindert, weil wie am Sonntag offensichtlich zu wenige Polizisten in den Einsatz beordert worden sind. Den Rechten und Wütenden gehört das Zentrum. Überall schimpfende Leute. „Merkel muss weg“. „Ausländer heeme“, „Lügenpresse“.

Montag, 27. August 2018 abends mitten in Chemnitz, es ist leider so: Die Straße hat über den Staat gesiegt.

Die rechte Szene bläst den Funken an, genießt das Feuer aus Wut, Frust und Hass, das von jetzt auf gleich losbricht. Sie strickt ihre eigene Legende vom Tod des jungen Mannes, hat ihn zu ihrem Werkzeug gemacht. Sie weiß nicht, was am Sonntagmorgen um 3.15 Uhr wirklich geschah, aber sie nennt Daniel H., den Gysi-Fan, einen Helden, einen, der ehrenhaft gestorben sei. Sie deutet den Fuck-Nazis-Mann zu einem der Ihren um, denn sie weiß: Es ist nicht wichtig, was ist. Wichtig ist, was sich aus etwas machen lässt.



Beim Gegenprotest im Stadthallenpark. Am Rand steht Ulf Kallscheidt, ein SPD-Stadrat und Kulturmanager. „Unmöglich“, schimpft der Mann immer wieder und zeigt über die Straße ins andere Lager zu den Rechten, die nicht rechts genannt werden wollen. „Was ist hier los?“, ruft der Lokalpolitiker. Ihm ist die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. „Die haben doch alle Arbeit, denen geht es gut. Was wollen die eigentlich?“ Jahrelang, jahrzehntelang habe man sich in Chemnitz abgemüht für ein gutes Bild von der Stadt. Und nun das. Zwei Tage im August. „Und alles am Arsch.“

Am Dienstagmittag. Die Polizei teilt Ermittlungsergebnisse mit und versucht wieder einmal, Gerüchte und Lügen kleinzuhalten, die durchs Netz sausen. „Dem tödliche Messerangriff gegen einen 35-Jährigen am Rande des Chemnitzer Stadtfestes ist kein sexueller Übergriff auf eine Frau vorausgegangen“, sagt Landespolizeipräsident Jürgen Georgie in Dresden und dementiert Geschichten, mit denen in Chemnitz Stimmung gemacht wurde und wird.



20 Verletzte, 43 Anzeigen

Georgie zufolge habe es einen eskalierenden Streit zwischen zwei Gruppen von Männern, bei dem irgendwann Messer gezückt wurden. Ein Mann starb, zwei wurden schwer verletzt. Die Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Außerdem eine erste Bilanz vom Vorabend: 591 Polizisten im Einsatz. 18 Demonstranten und zwei Polizisten verletzt. 43 Anzeigen: Körperverletzung (11), Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (10), Landfriedensbruchs (2), Verstoß gegen das Versammlungsgesetz (3). Man wolle demnächst deutlich mehr Polizisten einsetzen, so Georgie.

Ansonsten: Bundesinnenminister Horst Seehofer bietet Sachsen Bundespolizisten zur Unterstützung an, Kanzlerin Angela Merkel dankt ihm dafür, Außenminister Heiko Maas (SPD) nennt die Chemnitzer Vorfälle „unerträglich“, Wirtschaftswissenschaftler warnen vor den Folgen der Krawalle für Sachsen und Ostdeutschland, der Ostbeauftragte der Bundesregierung fordert Härte und Aufklärung und bittet darum, nicht über allen Sachsen den Stab zu brechen.

Falsche Reisewarnungen kursieren

Ministerpräsident Michael Kretschmer äußerst sich auch am Mittag. Er sieht sehr mitgenommen aus, aber das tut er eigentlich fast immer, seit er am 13. Dezember 2017 Regierungschef wurde und fortan versuchte, aus Sachsen ein besser gelauntes Bundesland zu machen. Nun will er entschieden gegen Hetze und Lügen im Internet vorgehen.



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wirkt erschöpft. AFP

„Das ist auch Stimmungsmache gegen den Staat und seine Institutionen. Es ist zum Teil ein Angriff auf unsere Wahrheitssysteme.“ Was das bedeutet, wie das geht, zeigt sich noch am selben Nachmittag, als kanadische Reisewarnungen für Ostdeutschland im Internet auftauchen. Aber weder die Kanadier, noch die Polizei hat so etwas ausgesprochen.

Sachsen kommt nicht mehr zur Ruhe. Funkenflug. Die Dinge überschlagen sich. Vor dem Dresdner Landtag sind zur Kaffeezeit Demonstrationen angekündigt, eine zum Schutz von Familien, eine gegen rechten Hass. Und neue Umfragen gibt es auch noch oben drauf: Sachsens lange sieggewohnte CDU nur noch bei 30 Prozent, Partner SPD bei elf, die AfD bei 25. Käme es so bei der Landtagswahl in genau einem Jahr, kein Mensch wüsste, wer eigentlich noch mit wem regieren sollte.