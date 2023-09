Washington -US-Präsident Donald Trump hat in seiner Regierung einige Beraterstäbe eingestellt – und teilweise auch schon wieder gefeuert. So manche sind dem 71-Jährigen aber zuvorgekommen und aus freien Stücken zurückgetreten. So auch das „Gremium der Künste und Geisteswissenschaften“.

Die Beraterstäbe setzen sich nicht aus festen Mitarbeiter des Weißen Hauses zusammen, sondern aus Experten verschiedener Themenbereiche: Im Ausschuss für Infrastruktur sitzen beispielsweise Firmenbosse, im Industrie-Gremium sitzen Wirtschaftsexperten. Außerdem gab es bislang ein „Gremium der Künste und Geisteswissenschaften“, welches sich vor allem aus Hollywood-Schauspielern und Künstlern zusammensetzte. Unter anderem der bekannte US-Schauspieler Kal Penn sowie die Schriftstellerin und Pulitzer-Preis-Trägerin Jhumpa Lahiri waren hier Mitglieder.

Ausschuss entsetzt über Charlottesville-Reaktion

Weil sich das Gremium jedoch entsetzt über Trumps Äußerungen zu den Ausschreitungen von Charlottesville zeigte, traten die Schauspieler und Künstler geschlossen zurück. In einem Schreiben an Trump persönlich gaben die Mitglieder als Grund für ihren Rücktritt die „falsche Gleichsetzung“ von Rechtsextremen und Gegendemonstranten nach den Charlottesville-Krawallen vom US-Präsidenten an.

Die Initialen der sechs Absätze in dem Brief ergeben zusammengenommen das Wort „Resist“ (Wiederstand leisten). Screenshot/Twitter/Kal Penn

Spannender als das eigentliche Schreiben ist wohl aber eine versteckte Botschaft, die der Ausschuss für Künste und Geisteswissenschaften in dem Brief hinterlassen hatte: Die Initialen der sechs Absätze des Schreibens bilden zusammengenommen das Wort „R-E-S-I-S-T“ (Widerstand leisten).

„Rufen Sie dazu auf, ebenfalls von Ihrem Amt zurückzutreten“

„Würden wir Ihre hasserfüllte Rhetorik ignorieren, machten wir uns zu Komplizen Ihrer Worte und Taten“, hieß es außerdem in dem Brief: „Ihre Werte sind keine amerikanischen Werte.“ Sollte dem Präsidenten das nicht klar sein, „rufen wir Sie dazu auf, ebenfalls von Ihrem Amt zurückzutreten.“

In Charlottesville waren Dutzende bewaffnete Neonazis aufmarschiert. Außerdem hatte ein rechter Täter einen Wagen in eine Gruppe von Gegendemonstranten gesteuert und dabei eine Frau getötet. Der US-Präsident benannte die Ausschreitungen jedoch nur unklar und machte „viele Seiten“ für die Gewalt in Charlottesville verantwortlich. (jon)