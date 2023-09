Berlin -Das Gastgewerbe in Deutschland verzeichnet die höchsten Umsatzsteigerungen seit vielen Jahren. Im September lagen die Umsätze von Restaurants- und Beherbergungsbetriebe nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 6 Prozent über denen des Vorjahresmonats. Preisbereinigt betrug der Zuwachs noch immer stolze 3,6 Prozent.

Zu den sprudelnden Einnahmen beigetragen hat zweifelsohne der warme Spätsommer. Biergärten und Außengastronomie erfreuten sich bis Anfang Oktober regen Zuspruchs. Die eigentlich gute Nachricht aber lautet: Beim Septemberergebnis handelt es sich nicht bloß um eine wetterabhängige Eintagsfliege. Ein Blick auf die ersten neun Monate des Jahres zeigt, dass der Umsatz im Gastgewerbe kalender-, saison- und preisbereinigt um 2,3 Prozent gegenüber den ersten drei Quartalen 2015 zulegte. Und dies trotz mieser – und wiederum temperaturbedingter - Ergebnisse im Mai und August, als Rückgänge um 2,7 und 0,8 Prozent verzeichnet wurden. Allein dem prima Klima ist der Branchenboom also nicht geschuldet.

Inlandstourismus um drei Prozent gestiegen

Profitiert haben Hotels, Pensionen, Restaurants, Eiscafés und Bars zweifelsohne vom aktuellen Trend zum Urlaub in Deutschland. Verunsichert durch Terroranschläge, Türkeiputschversuch und dessen Folgen haben mehr Menschen als sonst ihre Ferien an Nord- oder Ostsee, in Mittelgebirgen, mit naheliegenden Städtereisen oder am nördlichen Alpenrand verbracht. Der Inlandstourismus legte in den ersten sechs Monaten 2016 um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Hinzu kommt, dass mehr Menschen mehr Geld zur Verfügung haben als noch vor einigen Jahren: Die Zahl der Erwerbstätigen, auch dies eine aktuelle Zahl der Statistikamtes, stieg im dritten Quartal 2016 auf ein Allzeithoch von 43,7 Millionen, die Reallöhne legten 2015 mit 2,4 Prozent so kräftig zu wie seit Beginn der Zeitreihe 2008 nicht. So konnten sich auch Verbraucher mit kleinerem Budget einen Abend im Gasthof oder eine Nacht im Hotel leisten.

Dabei spielt, man glaubt es kaum, der Mindestlohn eine zentrale Rolle. Jener Mindestlohn, der gerade vom Gastgewerbe als Teufelszeug und Schlagetot für Kleinbetriebe gebrandmarkt worden war, versetzt einerseits viele Menschen erstmals seit langem, wieder in die Lage, wenigsten ab und an essen zu gehen und aushäusig zu übernachten. Zum anderen ließ der Mindestlohn vielerorts die Preise für Bier und Cola, Schnitzel und Pommes, Einzel- und Familienzimmer steigen. Erkennbar wird der weit überdurchschnittlich Preisanstieg im Gastgewerbe an den großen Unterschieden zwischen nominalem und realem Umsatzplus: Im Septembervergleich lag die branchenbezogene Inflationsrate bei 2,4 Prozent, die allgemeine Teuerung hingegen erreichte lediglich 0,7 Prozent.

Anders als befürchtet führten die – auch – mindestlohnbedingten Preissteigerungen aber nicht zu einem Einbruch der Nachfrage und zu Arbeitsplatzverlusten. Bereits im vergangenen Jahr war das Statistische Bundesamt mit Blick auf gastronomische Betriebe in Mecklenburg Vorpommern zu dem Ergebnis gelangt, dass die Verbraucher um bis zu 5,3 Prozent höhere Preise hinzunehmen bereit waren. Jobs gingen nicht verloren, sondern entstanden neu. Nach Angaben des Branchenverbands Dehoga entstanden allein 2015 zusätzlich 61.000 Stellen.

