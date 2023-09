Boise -Der junge Schäferhund Elijah könnte ein glückliches Leben führen, wenn er nicht an einer Krankheit namens Megaösophagus leiden würde.

Das bedeutet, dass die Speiseröhre des Hundes krankhaft erweitert ist. Das Tier hat dadurch Probleme mit dem Schlucken und der Narhungsaufnahme.

Auch Elijah, der in den USA lebt, war dadurch von Geburt an unterernährt. Wie der örtliche Sender kboi2.com berichtet, konnte sich sein Frauchen nicht um "Eli" kümmern. Deshalb nahm Tierarzthelferin Savannah Amberson den jungen Hund auf.

Operationen konnten Elijah nicht helfen

Doch auch drei Operationen konnten Elijah nicht helfen. Die Ärzte hatten die Hoffnung schon aufgegeben und Amberson darauf vorbereitet, dass sie bald entscheiden müsse, ob sie das Tier erlösen möchte.

Zum Glück fand sie gemeinsam mit einem Handwerker eine Lösung. Finanziert durch Spenden konnte für Elijah ein extra Stuhl angefertigt werden.

Fünf Mal am Tag wird der Hund nun in diesen Stuhl gesetzt. Durch die senkrechte Haltung landet das Futter nun direkt in Elijahs Magen.

"Zum ersten Mal in seinem Leben hat er wieder einen vollen Magen", so Amberson. Nun kann der junge Rüde wieder gemeinsam mit anderen Hunden im Park rumtollen. (red/sul)