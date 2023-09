Im Sommer hat Pep Guardiola den FC Bayern München in Richtung Manchester City verlassen. Vorher war der Spanier drei Jahre bei den Münchnern im Amt - mit großen Erfolg. Zwar konnte er mit dem Rekordmeister die Champions League nicht gewinnen, dafür ist er in jedem Vertragsjahr Meister der Bundesliga geworden, zweimal konnte er den DFB-Pokal gewinnen.

Trotzdem hat sich nun einer der Superstars des FC Bayern über seinen ehemaligen Trainer geäußert. Auf der USA-Reise der Bayern sagte der Franzose: „Er ist ein junger Trainer. Ihm fehlt es an Erfahrung. Manchmal redet er zu viel. Fußball ist ganz einfach.“

Guardiola trainiert nach seinem Abgang vom FC Bayern München Manchester City. AFP

Ribéry spürt „endlich wieder Vertrauen“

Besonders auf das Halbfinal-Aus in der Champions League in der abgelaufenen Saison spielte der 33-Jährige an: „Du kannst keinen Fehler machen in einem Champions-League-Halbfinale. Du musst große Namen, die Besten auf dem Platz haben.“ Neben Ribéry selbst hatte auch Thomas Müller nicht von Beginn an gespielt. Jérôme Boateng saß nach seiner Verletzung sogar nur auf der Tribüne, obwohl er sich wieder einsatzbereit meldete.

Während der gemeinsamen Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt galten Guardiola und Ribéry nie als Freunde. Gegenüber dem „Kicker“ ließ der Franzose unlängst verlauten, dass er nach Peps Abgang „endlich wieder Vertrauen“ spüre. „Ich fühle mich frei, voll motiviert“, sagte der 33-Jährige weiter. (jon)