„Es ist alles unter Dach und Fach, der Vertrag ist unterschrieben. Der Verein hat im nächsten Sommer eine Option, ich gehe davon aus, dass ich zwei Jahre jetzt noch spiele“, bestätigte der 38-jährige Dirk Nowitzki die Vertragsverlängerung auf einem Sponsorentermin in Zeulenroda-Triebes selbst.

Auch in seinem hohen Basketballalter gehörte der Würzburger in der abgelaufenen NBA-Saison bei den Mavs noch zu den absoluten Leistungsträgern. Über sein Alter will er sich nicht zu viele Gedanken machen: „Nach den zwei Jahren werde ich 40 - das ist natürlich schon ein gehobenes Alter in dem Sport. Man kann mit Erfahrungen einiges wettmachen, aber teilweise sind die Gegner doch schon 20 jahre jünger.

Der neue Vertrag soll „Dirkules“ laut dem US-Sender „ESPN“ über 40 Millionen Euro einbringen.

„Ich glaube, es war die richtige Entscheidung“

Angesprochen auf den Dopingskandal um die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro sagte der 38-Jährige, dass er die Start-Möglichkeit für saubere russische Athleten bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro begrüßen würde.

„Das ist verdammt schwer zu analysieren. Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, alle zuzulassen, die damit nicht zusammenhängen“, sagte der Superstar der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Pressekonferenz. „Du kannst einem russischen Athleten, der immer alles sauber gemacht hat, der seit vier Jahren oder sein ganzes Leben auf diesen Moment hinarbeitet, nicht einfach seinen Traum zerstören.“

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte am Sonntag keinen kompletten Ausschluss Russlands von den Spielen, sondern strikte Auflagen für einen Start russischer Sportler in Rio beschlossen. Zuvor hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA in einem Report staatlich angeordnetes systematisches Doping in Russland festgestellt. (dpa/jon)