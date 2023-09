Berlin -Kritiker sprechen von Monster-Trucks oder Giga-Linern, die Befürworter benutzen lieber das Wort Lang-Lkw: Auf deutschen Fernstraßen sind zunehmend besonders große Lastwagen unterwegs – bisher allerdings nur probeweise.

In Deutschland startet ein groß angelegter Feldversuch mit umstrittenen Riesenlastern erweitert.

Kritiker sprechen von Monster-Trucks oder Giga-Linern, die Befürworter benutzen lieber das Wort Lang-Lkw.

An diesem Montag trat eine neue Verordnung aus dem Haus von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in Kraft, die den groß angelegten Feldversuch mit den umstrittenen Riesenlastern erweitert. 13 von 16 Bundesländern machen jetzt mit. Worum es geht und was das für normale Autofahrer bedeutet – ein Überblick.

Was genau sind überhaupt Lang-Lkw?

Es handelt sich um Fahrzeuge, die maximal 25,25 Meter lang sein dürfen. Zum Vergleich: Herkömmliche Sattelschlepper dürfen höchstens eine Länge von 16,50 Metern haben, Lastzüge (also Lkw mit einem Anhänger) von 18,75 Meter. Damit sind die neuen Riesenlaster bis zu 6,50 Meter länger als die Transportfahrzeuge, die bisher die hiesigen Straßen dominieren. Beim Gewicht gibt es aber keinen Zuschlag: Die zulässige Gesamtmasse beträgt 40 Tonnen, im Vor- und Nachlauf beim Kombinierten Verkehr – das heißt einer Kombination etwa aus Schiffs-, Bahn- sowie Lkw-Transport – sind es 44 Tonnen. Diese Gewichtsgrenzen gelten auch bei herkömmlichen Lastwagen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Warum sind die Riesenlaster so umstritten?

Kritiker gehen davon aus, dass sie die Verkehrssicherheit beeinträchtigen und bei einer flächendeckenden Einführung im großen Stil Frachtverkehr von der umweltfreundlichen Schiene auf die Straße verlagert wird. Die Befürworter argumentieren hingegen, dass zwei Lang-Lkw drei herkömmliche Laster ersetzen könnten. Dies spare Sprit, mindere den Treibhausgas-Ausstoß und entlaste die Straßen. Verkehrsminister Dobrindt (CSU) gilt als Fan der Lang-Lkw. Er will die Fahrzeuge nach Abschluss des laufenden Feldversuchs in den Regelbetrieb überführen.

Wie läuft der Riesenlaster-Test genau ab?

Der Feldversuch begann Anfang 2012 und soll noch bis zum Ende dieses Jahres dauern. Inzwischen beteiligen sich 56 Firmen mit 145 Lang-Lkw daran. Im Rahmen des Tests analysiert die Bundesanstalt für Straßenwesen mit wissenschaftlichen Methoden, welchen Nutzen die Fahrzeuge haben und welche Risiken ihr Einsatz mit sich bringt. Dafür werden umfangreiche Daten erhoben, unter anderem zu den gewählten Routen, beförderten Gütern oder möglichen Unfällen. Das Straßennetz, auf dem der Test stattfindet, wurde im Laufe der Jahre Zug um Zug erweitert. Seit diesem Montag beteiligt sich auch das Land Brandenburg an dem Feldversuch. Damit sind mit Ausnahme von Berlin, Rheinland-Pfalz und dem Saarland alle Bundesländer mit von der Partie. Die zugelassene Strecke wuchs um 900 auf 11.600 Kilometer.

Was müssen normale Autofahrer im Hinblick auf die Riesenlaster beachten?

Die Überlänge der Lastwagen kann Pkw-Fahrern das Überholen erschweren – was mitunter mit Sicherheitsrisiken einhergeht. Auch in Kreisverkehren und an engen Kreuzungen sollten Autofahrer aufpassen, wenn ihnen ein Lang-Lkw begegnet. Die Riesenlaster selbst unterliegen besonderen Sicherheitsvorschriften: Sie dürfen etwa auf Autobahnen nicht überholen. Auf anderen Strecken dürfen sie nur Fahrzeuge überholen, die nicht mehr als 25 Kilometer pro Stunden fahren können oder dürfen.