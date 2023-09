Die Berliner Polizei geht gegen die linksextreme Szene vor. Seit 7 Uhr durchsuchen insgesamt 140 Beamte Wohn- und Geschäftsräume unter anderem in Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof, Wedding und Gesundbrunnen. Polizisten durchsuchen auch ein Objekt in Sachsen.

Nach Angaben der Polizei lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft "mehrfacher schwerer Landfriedensbruch". Beschuldigt sind mehr als zehn Personen.

Hintergrund des Ermittlungsverfahrens sind gewalttätige Protestaktionen, nachdem die Polizei am 22. Juni die Räumung eines Teils des linken Wohnprojektes in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain geschützt hatte. Als Reaktion auf den Einsatz gab es mehrere Demonstrationen und zahlreiche Sachbeschädigungen.

"Rigaer 94" wird nicht durchsucht

Eine Demonstration am 9. Juli in Friedrichshain endete mit 123 verletzten Polizisten und 86 Festnahmen. Es war die gewalttätigste Demonstration seit Jahren, die Berlin erlebte. Veranstaltet wurde auch ein unangemeldeter Fahrradkorso vom U-Bahnhof Südstern. Dabei wurden durch Teilnehmer mehrere Sachbeschädigungen verübt.

Beim Staatsschutz wurde danach eine "Ermittlungsgruppe Linx" gegründet, die die Ermittlungen übernahm.

Die "Rigaer 94" wird nicht durchsucht.

