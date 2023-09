Rio de Janeiro -Sechs Burger, sechs Mal Fritten, zwei große Portionen Hühner-Nuggets, und dann noch Dessert. Mit einer sehr üppigen Mahlzeit nach dem Wettkampf sorgt der australische Badminton-Spieler Sawan Serasinghe im Netz für Aufsehen.

Am Wochenende war er in der Vorrunde im Doppel gescheitert. Nach dieser Enttäuschung könne man sich wieder etwas ungesundes Essen gönnen, schrieb er auf Facebook und postete ein Foto von der Ausbeute eines Besuchs bei einer US-Fast-Food-Kette: „Nun ist es an der Zeit, wieder etwas Junk-Food zu essen, nach Monaten von gesunder Ernährung!“ (dpa)