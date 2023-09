Mönchengladbach -Am Ende konnte Robin Zentner sogar wieder ein wenig lächeln. Dabei hatte es der Torhüter des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 beim 1:1 bei Borussia Mönchengladbach mit seiner Slapstick-Einlage wohl in jeden Jahresrückblick geschafft.Der Ersatz des verletzten Rene Adler wollte in der ersten Halbzeit den Ball nach vorne schlagen, dieser war ihm allerdings zuvor unter dem Fuß durchgerutscht. Der Schlussmann verwechselte dann den Elfmeterpunkt mit dem weißen Ball und fabrizierte ein Luftloch. Lars Stindl hätte fast Kapital daraus geschlagen.

„So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich war mir sicher, dass er vor meinen Füßen liegt. Irgendwann werde ich darüber lachen können, derzeit ärgert es mich aber noch ein bisschen“, sagte Zentner. (sid)