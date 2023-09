Brüssel -Wegen der Gewalt gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar haben die EU-Außenminister die Vorbereitung von Sanktionen gegen Militärvertreter gefordert. Sie verlangten am Montag von der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini „unverzüglich Vorschläge für gezielte restriktive Maßnahmen“ gegen Militäroffiziere, „die für schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind“.



Mehr als als 680.000 Rohingya sind inzwischen aus der Unruheregion Rakhine ins benachbarte Bangladesch geflohen. (Symbolbild) AP

Ein bestehender Lieferstopp für Waffen und Ausrüstung, die zur Unterdrückung der Bevölkerung verwendet werden können, soll verlängert werden. Die Minister verurteilten Vergewaltigung und Tötungen durch das Militär und Sicherheitskräfte und verwiesen darauf, dass mehr als 680.000 Menschen aus der Unruheregion Rakhine ins benachbarte Bangladesch geflohen seien. In dem Bundesstaat gebe es ein „Klima der Angst“ und Straflosigkeit, hieß es.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bedingungen für eine sichere Rückkehr schaffen

Die EU forderte die Regierung Myanmars auf, die Bedingungen für eine „sichere“ Rückkehr der Menschen zu schaffen. Der Konflikt um die Rohingya dämpfte die Hoffnung auf einen demokratischen Wandel in dem südostasiatischen Land, das über Jahrzehnte unter Militärherrschaft stand.



Nachdem die Militärjunta 2011 die Macht an eine zivile Regierung übergeben hatte und Reformen einleitete, hatte die EU 2013 ihre umfangreichen Sanktionen weitgehend aufgehoben. In Kraft blieb der Lieferstopp für Waffen und Ausrüstung, die zur Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt werden können. Er würde ohne die nun geplante Verlängerung am 30. April auslaufen. Militärvertreter könnten nun mit Einreiseverboten belegt werden, und ihre Vermögen in der EU könnten eingefroren werden.



Angriffe der Rohingya-Rebellen verurteilt

Die Mitgliedstaaten wollen darüber hinaus ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich „auf das strikte Minimum“ beschränken. Die Minister verwiesen in ihrer Erklärung auch auf „die zunehmende Verschlechterung der Menschenrechts- und Sicherheitslage“ in den nordöstlichen Bundesstaaten Kachin und Shan, wo gleichfalls Minderheiten leben.



Die Minister bekräftigten gleichzeitig, dass sie auch Angriffe der Rohingya-Rebellen verurteilen. Sie verwiesen dabei auf die Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) und andere Gruppen. Für den 5. März plant die EU Gespräche ihres Sonderbeauftragten für Menschenrechte mit der Regierung in Mynamar. (afp)

Das könnte Sie auch interessieren: