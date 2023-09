Rom -Mit gestohlenen Kreditkartendaten sollen eine Deutsche und ihr Ehemann im Internet Tausende Eintrittskarten für die Vatikanischen Museen erworben haben. Der Weiterverkauf der 10 000 Tickets habe dem Paar einen Gewinn von etwa 400 000 Euro einbringen sollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau, Besitzerin eines Reisebüros in Rom, und ihr aus Bangladesch stammender Gatte wurden demnach wegen Kreditkartenbetrugs angezeigt, aber nicht festgenommen. Unklar war zunächst, wie sie an die von US-Amerikanern gestohlenen Kreditkartendaten gekommen waren.

Der Fall flog auf, als Polizisten einen Verkäufer der Eintrittskarten nahe dem Eingang zu den Vatikanischen Museen abfingen. Das Paar hatte demnach die 10 000 Tickets für die Museen, die auch die Sixtinische Kapelle umfassen, für etwa 210 000 Euro online gekauft. Für 40 bis 60 Euro wollten sie diese dann weiterverkaufen lassen. Auf der Webseite der Vatikanischen Museen sind sie für 17 Euro pro Erwachsenen zu haben. Die Museen gehören zu den beliebtesten Touristenattraktionen in der Ewigen Stadt. (dpa)