Rhode Island -Roman Reigns, einer der aktuell beliebtesten Wrestler der Welt, leidet an Leukämie. Das erklärte der 33-Jährige in der WWE-Montagabendshow „Monday Night Raw“ in Rhode Island. Demnach ist es bereits die zweite Krebserkrankung des Showkämpfers, der mit bürgerlichem Namen Leati Joseph Anoa'i heißt. Das erste Mal wurde bei ihm im Alter von 22 Jahren Leukämie diagnostiziert.

Roman Reigns will zurückkehren

„Sehr schnell schaffte ich es, sie zu bekämpfen und zum Stillstand zu bringen“, sagte Reigns in einer emotionalen Ansprache vor den Wrestling-Fans. Es sei die härteste Zeit seines Lebens gewesen: „Ich hatte keinen Job, ich hatte kein Geld, ich hatte kein Zuhause und ein Baby war auf dem Weg.“

Reigns bedankte sich bei der WWE, die ihm die Chance gegeben hatte, „meinen Traum wahr werden zu lassen“. Anschließend legte Reigns seinen WWE-Titel nieder, stellte aber auch klar, dass dies keine Abschiedsrede sei: „Nachdem ich der Leukämie den Arsch versohlt habe, werde ich wieder nach Hause kommen. Ihr werdet mich sehr bald wieder sehen.“

Die WWE ist das mächtigste Wrestling-Unternehmen der Welt. Reigns – der das Publikum seit Jahren polarisiert – wurde in den vergangenen Jahren zum Topstar der Branche aufgebaut. Wrestling verbindet choreografierte Kampf- mit Soap-Elementen und ist besonders in den USA beliebt. (ksta)

