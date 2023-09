Burgwedel -In ihren bundesweit rund 2000 Filialen hat die Drogeriemarktkette Rossmann einen kuriosen neuen Spitzenreiter in der Gunst der Langfinger ausgemacht: Hornhauthobel.

Jeder Vierte der angelieferten Hightech-Hobel dieser Produktgruppe wurde im Vorjahr gestohlen, teilte die Gruppe am Donnerstag auf Anfrage mit. Nach einem Blick in seine Diebstahl-Statistik hatte das Familienunternehmen aus Burgwedel (bei Hannover) den Akku-Hobel in der jüngsten Ausgabe ihrer Mitarbeiterzeitung zum neuen „Klaurenner Nr. 1“ gekürt.

Weitere Favoriten der Ladendiebe waren Rasierklingen und Rasierer, Kosmetika sowie Aufsteck-Zahnbürsten. Nach eigenen Angaben konnte die Gruppe ihre Verluste durch Diebstahl 2015 aber weiter senken.

Drogeriemarktkette Rossmann mit Gesamtumsatz von 7,9 Milliarden Euro

Ohne konkrete Zahlen zu nennen erklärte das Unternehmen, der Wert der sogenannten Inventurdifferenz sei unter dem Schnitt des deutschen Einzelhandels von rund einem Prozent geblieben. Rossmann hatte 2015 einen Gesamtumsatz von 7,9 Milliarden Euro ausgewiesen. (dpa)