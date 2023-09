Rostock -In einem S-Bahnhof in Rostock hat eine Lokführerin einen Mann entdeckt, der mit einem Atemalkoholwert von fünfeinhalb Promille auf dem Bahnsteig lag. Die Zugführerin nahm den 31-jährigen am Montagabend wahr, als sie mit ihrer Bahn in Rostock-Lichtenhagen einfuhr, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.



Die von ihr alarmierte Polizei zog eine Ärztin hinzu, die bei dem kaum mehr ansprechbaren Mann den extrem hohen Alkoholwert feststellte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. (afp)

Das könnte Sie auch interessieren: