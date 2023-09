Rotterdam -Nach dem Terroralarm in Rotterdam ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Ein 22-jähriger Mann wurde in der Nacht zu Donnerstag in der südlichen Region Brabant in Gewahrsam genommen, wie die Polizei in Rotterdam mitteilte.



Nach einem Hinweis der spanischen Polizei war am Mittwochabend in der niederländischen Hafenstadt ein Konzert der US-Rockband Allah-Las abgesagt worden, in der Nähe des Veranstaltungsorts wurden in einem Lieferwagen mit spanischen Kennzeichen mehrere Gasflaschen gefunden. (afp)