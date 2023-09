Tromso -Ohje, was ist denn da passiert? Dieses gruselige Foto von verrunzelten, aufgelösten und mit Blasen übersäten Händen postete der britische Ruderer Alex Gregory bei Twitter.

Ruder-Tour durchs arktische Meer

Der Doppel-Olympiasieger (2012/2016) und fünfmalige Weltmeister wollte Teile der Arktis durchrudern. Gemeinsam mit vier Kollegen sollte es in zwei Etappen zunächst von Tromso, Norwegen, bis Longyearbyen auf Spitzbergen gehen, später dann weiter nach Island – die Expedition sollte mehrere Wochen gehen. Allerdings machten dem mutigen Ruder-Quintett technische Probleme am Boot einen Strich durch die Rechnung.

Alex Gregory (r.) mit der olympischen Goldmedaille in Rio picture alliance / dpa

Damit nicht genug: Als Gregory nach längerer Zeit in eisiger Kälte seine nassen Handschuhe auszog, machte er die erschreckende Entdeckung. Bei Twitter schrieb er: „Die Blasen waren bei dieser Polar-Rudertour nie das Problem, aber die Feuchtigkeit ist in die Haut gezogen.“ Dem „Telegraph“ sagte der Extremsportler: „Ich war noch nie so lange so nass und kalt. Es sickert in meine Knochen, es gibt einfach kein Entrinnen. Überall, wohin wir von diesem kleinen Boot geguckt haben, war eiskalter, grauer Ozean.“ (ckr)

