Erinnern Sie sich noch an das 2:0 gegen Frankreich bei der WM 1986?

Natürlich, das war ja immerhin das Halbfinale. Es waren nur noch ein paar Sekunden zu spielen. Die Franzosen haben alles riskiert, alles nach vorn geworfen. Es war ein schöner Konter, Toni Schumacher wirft ab, Klaus Allofs spielt zu mir. Dann war es eigentlich einfacher, als es aussah.

Ein Heber über Joel Bats. Das kann man leichter haben.

Gut, klar. Es gibt sicherlich Stürmer, denen der Ball dann weggesprungen wäre.

Es war ein Mittagsspiel, extreme Hitze.

Für mich war es ja eine schwierige WM, weil ich vorher lange verletzt gewesen war. Ich bin damals gerade noch auf den WM-Zug aufgesprungen. Das Halbfinale gegen Frankreich war sicherlich unser bestes Spiel bei der WM. Wir haben uns damals ja insgesamt ein bisschen durchgemogelt. Wir waren ja nicht so gut.

Frankreich war der große Titelfavorit.

Sie hatten vorher Brasilien rausgeworfen, den absoluten Turnierfavoriten. Die Franzosen waren schon super. Aber wir haben das dann schon gut gemacht gegen Frankreich. Früh geführt, der Toni hat super gehalten. Es ist gegen uns dann eben auch schwierig, wenn wir einmal führen.

Bei Frankreich spielten die Superstars dieser Zeit; Platini, Giresse, Tigana. Die deutsche Elf kam hauptsächlich über den Kampf. Wie sind Sie damals in das Spiel gegangen?

Relativ gelassen, der Franz Beckenbauer hat das damals so vorgegeben. Die Franzosen wussten schon auch, dass wir nicht leicht zu schlagen waren. Dann hatten wir auch den besseren Torwart, das muss man einfach so sagen. Das 1:0 vom Andi Brehme, den Freistoß, den kann man auch mal halten. Wir haben damals so ein bisschen gespielt wie die Italiener jetzt bei der EM. Sehr stabil in der Defensive. Und ab und zu dann vorn mal gestochen.

Franz Beckenbauer hat die 1982er-Elf nach dem Finaleinzug als „Trümmertruppe“ bezeichnet. Hatte er Recht?

Wir wussten damals schon, dass wir nicht unbedingt zu den Favoriten gehörten. Wir hatten natürlich gute Spieler, aber es war schwierig. Felix Magath ist damals nochmal zurückgekommen, um noch ein bisschen fußballerische Qualität reinzubringen. Da haben wir uns schon ein bisschen durchs Turnier gequält. Am Ende ist dann das Finale dabei rausgekommen, und wenn wir uns ein bisschen pfiffiger angestellt hätten, wären wir auch noch Weltmeister geworden. Das sage ich ja heute noch. Als es 2:2 stand, waren die Argentinier am Ende, total kaputt. Aber wir waren ein bisschen zu gierig und wollten es in der regulären Spielzeit schaffen. Und sind dann furchtbar ausgekontert worden.

Später sind Sie nach Marseille gewechselt, wo die deutsche Elf nun gegen Frankreich spielt. Wie ist Ihre Erinnerung an diese Zeit?

Wenn man aus der Bundesliga in eine solche Stadt wechselt, ist das eine riesige Umstellung, aus dem nüchternen Deutschland nach Südeuropa. Aber ich kam aus Rom, da war mir die Lebensart schon vertraut und auch, wie man ins Training geht oder ins Spiel. Es war trotzdem wirklich etwas Besonderes. Die Fans waren fantastisch, wir hatten immer eine volle Bude und haben ja auch alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Die Champions League, ungeschlagen.

Gegen den AC Mailand auf der Höhe seiner Kunst.

Ja, nur Legenden, vor allem in der Viererkette mit Baresi und Maldini. Normalerweise kommt man da ja gar nicht durch. Das wird es auch nie wieder geben: Beide Mannschaften sind damals ungeschlagen ins Finale gekommen. Für die Leute in Marseille war es ein Traum. Wir haben praktisch drei Tage durchgefeiert. Erst noch in München, dann sind wir zurückgeflogen, vom Flughafen durch die Stadt zum Stadion, mit dem Pokal. Da waren 50.000 Leute und haben uns erwartet. Das war ein Traum. Eine tolle Zeit.

Welchen Stellenwert haben die Jahre bei Olympique in Ihrer Karriere?

Ich muss zugeben, dass ich da schon im Herbst stand. Ich war der einzige Spieler über 30. Didier Deschamps, Fabien Barthez, Desailly, Boksic, Abedi Pelé – das waren ja alles ganz junge Kerle damals. Es war in vielen Bereichen chaotisch in Marseille. Ich war aus Rom schon einiges gewohnt. Aber die Italiener waren schon besser organisiert. Rom war sicherlich mein Klub, da habe ich mein Herz verloren. In Marseille wusste ich: Meister wirst du sowieso. Und in der Champions League hast du auch gute Chancen. Ich wusste: Mit der Truppe kannst du viel erreichen.

Didier Deschamps ist mittlerweile französischer Nationaltrainer.

Er war damals bei Olympique unser Kapitän, schon als relativ junger Spieler. Er ist erstmal ein total angenehmer Mensch. Immer positiv; einer, der einen mitreißt. Er war ein Terrier im Mittelfeld, klassischer Mann vor der Abwehr, unheimlich laufstark. Eher ein Zerstörer als ein Gestalter. Aber ein großer Stratege mit großem Verständnis. Auch heute noch. Wenn ich mich mal für einen französischen Spieler interessiere, dann rufe ich ihn an. Er spricht aus seiner Zeit bei Juventus Turin sehr gut Italienisch. Ist gar nicht so lange her, da waren wir mal an einem seiner Spieler interessiert, da habe ich angerufen.

Sie wollten Paul Pogba zu Bayer 04 Leverkusen holen?

Nein, nein. Einen für eine Position weiter hinten, der auch etwas günstiger ist. (lacht)

Zur Person

Rudi Völler (56) wurde 1986 Vizeweltmeister und feierte 1990 mit dem Gewinn des WM-Titels seinen größten Erfolg mit der deutschen Nationalelf.

Bei der WM 2002 scheiterte Völler als Teamchef des DFB-Teams im Finale an Brasilien (0:2). Seit 2005 ist der ehemalige Stürmer Sportchef bei Bayer 04 Leverkusen.

Jetzt geht es für Deutschland beim Turnier gegen den Gastgeber. Sie haben 2002 als Bundestrainer den WM-Gastgeber Korea aus dem Turnier gekippt. Wie war das damals mit dem Heimvorteil für den Gegner?

Es ist nicht mehr so wie früher. Das hängt mit den heutigen Spielern zusammen. Ich glaube nicht, dass sich unsere Mannschaft davon im Entferntesten beeindrucken lässt. Wir haben ja schon vor zwei Jahren in Brasilien erlebt, wie hoch der Druck für den Gastgeber ist. Normalerweise müsste es das Endspiel sein, das ist etwas schade, aber so war eben die Auslosung. Es ist aber natürlich zu schaffen, denn wir sind einfach gut.

Wenn Sie auf Ihre Zeit als Bundestrainer zurückblicken – Joachim Löw macht den Job seit zwölf Jahren. Wie ist die Arbeit als Bundestrainer?

Erst einmal kann man den Job eines Nationaltrainers nicht mit der Bundesliga vergleichen. Das ist grundsätzlich etwas völlig Unterschiedliches. Klar geht es am Ende um Fußball und man muss seine Mannschaft gut vorbereiten. Aber es ist schon anders. Man bekommt zum Beispiel ausschließlich fertige Spieler, denen muss man ja in dem Sinne nichts mehr beibringen. Der Druck während der Turniere ist dann wahnsinnig hoch, das muss man schon wissen, wenn man den Job annimmt. Zwischendurch hat man tolle Verschnaufpausen, das habe ich auch immer genossen. Aber während der Turniere ist es schon hart. Ich glaube, das hat der Joachim Löw auch gespürt. Aber nach dem WM-Sieg vor zwei Jahren ist es nicht mehr ganz so extrem. Wenn man den größten Titel erreicht hat, den es gibt, kann man mit vielen Dingen etwas gelassener umgehen. Es ist ja jetzt so: Wenn man Europameister wird, ist das super. Und wenn nicht, dann ändert das nichts mehr an der Qualität vom Jogi, der bleibt ja Weltmeister. Er hat sich wirklich toll gemacht. Und er hat einen tollen Kader, das darf man nicht vergessen.

Trotz der Ausfälle?

Gut, jetzt fehlen Mats Hummels, Mario Gomez und Sami Khedira. Aber was wir da zur Verfügung haben, das ist schon top. Wobei das auch ein Druck ist, dem man standhalten muss: Wenn man immer nur hört, was für einen großartigen Kader man hat, dann muss man irgendwann auch Titel holen. Das hat er dann vor zwei Jahren erfüllt.

Ihr Kader bestand damals hauptsächlich aus Michael Ballack.

Als ich Bundestrainer wurde, ging es ja gerade los mit der Nachwuchsförderung beim DFB. Da hat sich natürlich unglaublich viel getan. Heutzutage werden einfach die besseren Spieler ausgebildet. Die sind alle perfekt am Ball. Typisch deutsche Verteidiger, typisch deutsche Mittelfeldspieler – die gibt es ja gar nicht mehr. Heute sind ja unsere Spieler fußballerisch besser als die Brasilianer. Früher sagte man: Mensch, die haben so einen Brasilianer in der Mannschaft, so einen Techniker. Aber das ist ja vorbei. Heute sind alle perfekt ausgebildet. Es gab immer mal Traumspieler in Deutschland, die dann auch die Qualität hatten. Aber nie in dieser Masse wie heute.

Aus Ihrer Generation sind noch Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger übrig. War es absehbar, dass beide Spieler ein solche Karriere gemacht haben?

Das war ja kein Zufall, dass ich sie damals von der U-21-EM geholt habe. Weil sie es sich einfach verdient hatten. Natürlich waren sie damals noch nicht so weit, bei so einem großen Turnier ein Zeichen zu setzen, das ist ja mit den ganz jungen Spielern, die der Jogi jetzt dabei hat, nicht anders. Aber es war gut. Sie konnten ein bisschen reinschnuppern. Es war schon absehbar, dass sie beide die fußballerische Qualität für eine große Karriere mitbringen. Dass sie dann aber mehr als 100 Länderspiele machen, Weltmeister werden. Das musste man nicht unbedingt erahnen.