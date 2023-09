Italien ist Deutschlands Angstgegner - und das vollkommen zu Recht. Bisher konnte die DFB-Elf während eines großen Turniers noch nie gegen Italien gewinnen. Vier von acht Partien gegen die „Squadra Azzurra“ verlor Deutschland, die restlichen Partien endeten Unentschieden.

Auch die Gesamtbilanz aller Duelle spricht eher für Italien: Insgesamt trafen die beiden Nationen 32 mal aufeinander. Italien konnte 15 Siege einfahren, Deutschland nur sieben. 10 Spiele endeten mit einem Remis.

Lesen Sie hier, wie die bisherigen Turnierduelle ausgegangen sind.

31. Mai 1962, Santiago - Finalgruppe Gr. B, 0:0

Das Endergebnis von 0:0 täuscht über den wahren Spielverlauf der Begegnung hinweg. Zwar hatte DFB-Trainer Sepp Herberger seine Mannschaft nominell im 4-2-4-System aufgestellt, tatsächlich aber die Abwehr verstärkt. Italien trat in der gewohnten Catenaccio-Art mit fünf Abwehrspielern an. Dennoch verlief die Partie durchaus abwechslungsreich. Beide Mannschaften hatten etliche Torchancen, konnten den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

Italiens Torwart Lorenzo Buffon versucht einen Schuss von Uwe Seeler zu erreichen. imago

Mit fortschreitender Dauer entwickelte sich die Partie allerdings immer mehr zu einem Beispiel für Unsportlichkeit und Brutalität. Am Ende waren beide Seiten mit dem Remis zufrieden, dass es im Ergebnis nur den Deutschen half, war zu dem Zeitpunkt noch nicht abzusehen.

17. Juni 1970, Mexiko-Stadt – WM-Halbfinale, 3:4 n.V.

Torwart Sepp Maier versucht den Ball vergeblich zu erreichen. imago

Zunächst boten beide Mannschaften bei rund 50 Grad im Hexenkessel des Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt eher Rasenschach. Die unglaubliche Verlängerung, die das legendäre Spiel zum Jahrhundertspiel machte, konnte ausgerechnet der deutsche Italien-Legionär Karl-Heinz Schnellinger mit seinem Treffer zum 1:1 in der 90. Minute erzwingen.

Karl-Heinz Schnellinger (l.) erzielt das Tor zur Verlängerung gegen Enrico Albertosi. imago

In der Verlängerung spielten sich die beiden ausgelaugten Mannschaften in einen regelrechten Rausch, wodurch das Duell als eines der besten WM-Spiele der Geschichte wurde. Der „Bomber der Nation“ Gerd Müller brachte die DFB-Elf zwischenzeitlich in Führung, am Ende konnten trotzdem die Italiener jubeln.

WM 1978 und WM 1982

14. Juni 1978, Buenos Aires – 2. WM-Finalrunde, 0:0

Marco Tadelli (l.) wird von Berti Vogts attackiert, daneben Manfred Kaltz (r.). imago

Im Nebel von Buenos Aires war Deutschland lange klar unterlegen. In Torhüter Sepp Maier haben die Deutschen aber einen an diesem Tag unüberwindbaren Rückhalt. Gegen Poalo Rossi und Co. parierte die „Katze von Anzing“ mehrfach glänzend.

Sepp Maier (Mitte) war an diesem Tag unüberwindbar. imago

Nur wenige Tage später folgte für das DFB-Team jedoch die „Schmach von Cordoba“ und Deutschland schied auf blamable Art und Weise aus dem Turnier aus. Italien wird am Ende der WM Vierter.

11. Juli 1982, Madrid – WM-Finale, 1:3

Torschütze Paolo Rossi (l.) und Antonio Cabrini (Mitte) jubeln, Toni Schumacher (r.) und Manfred Kaltz sind enttäuscht. imago

Im Finale der WM 1982 hatte die deutsche Mannschaft die Sympathien nicht auf seiner Seite. Durch die „Schande von Gijon“, dem Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und Österreich, und die Attacke von Toni Schumacher gegen den Franzosen Patrick Batiston im Halbfinale waren die meisten Fans auf Seiten der „Squadra Azzurra“.

Hans-Peter Briegel (Mitte) im Duell mit Bruno Conti, links daneben ist Paul Breitner. imago

In der ersten Halbezeit hatte Deutschland noch Glück, als Antonio Cabrini einen Elfmeter vergab, danach setzte sich die individuelle Technik der Italiener aber gegen die Kampfkraft der Deutschen durch. Mit seinem sechsten WM-Treffer wurde Paolo Rossi endgültig zum Star der Weltmeisterschaft. Immerhin konnte Paul Breitner als bislang einziger Deutscher in zwei WM-Finals ein Tor erzielen.

EM 1988 und EM 1996

10. Juni 1988, Düsseldorf – EM-Gruppenphase, 1:1

Andreas Brehme jubelt nach seinem Freistoßtreffer zum 1:1. imago

Im Eröffnungsspiel der Heim-EM war Italien lange Zeit überlegen. Roberto Mancini erzielte folgerichtig in der 53. Minute die Führung, ehe Andreas Brehme per Freistoß ausgleichen konnte. Kurios: Walter Zenga, der Torwart Italiens hielt den Ball zu lange fest.

19. Juni 1996, Manchester – EM-Gruppenphase, 0:0

Deutschlands Christian Ziege im Duell mit Paolo Maldini. imago

Es war das vielleicht beste Spiel seiner Karriere: Andreas Köpke, heutiger Bundestorwarttrainer, vereitelte Großchancen der „Squadra Azzurra“ in Serie. Er konnte sogar einen Elfmeter von Gianfranco Zola entschärfen.

Pier Luigi Casiraghi kommt im Strafraum zu Fall, den fälligen Elfmeter kann Köpke halten. imago

Durch das 0:0 war Italien draußen, Deutschland hingegen Gruppensieger. Über Kroatien und England ging es für das DFB-Team ins EM-Finale gegen Tschechien. Und dann kam die große Stunde von Oliver Bierhoff, dem heutigen Manager der Nationalmannschaft, der mit seinem Golden Goal die Herzen der deutschen Fans höher schlagen ließ.

WM 2006 und EM 2012

04. Juli 2006, Dortmund – WM-Halbfinale, 0:2 n.V.

Fabio Grosso spitzelt den Ball zum 1:0 für Italien ins deutsche Tor. imago

Die Heim-WM 2006 war ein deutsches Sommermärchen – bis zum Halbfinale gegen Italien. Zwar waren die Italiener das ganze Spiel überlegen, den Ball konnten sie aber nicht an Jens Lehmann vorbei ins deutsche Tor bringen. Und dann kam Andrea Pirlo.

Lukas Podolski zieht ab, sein Schuss wird aber geblockt. imago

Mit einem Traumpass spielte der Spielmacher Fabio Grosso frei, der den Ball um den deutschen Schlussmann herum ins Tor drehte. Allessandro Del Piero erzielte das 2:0 für Italien, das die DFB-Träume endgültig platzen ließ. Fünf Tage später holte Italien im Elfmeterschießen gegen Frankreich den WM-Titel, Deutschland wurde Dritter.

28. Juni 2012, Warschau – EM-Halbfinale, 1:2

An diesem Abend wurde Italiens Mario Balotelli zum Deutschland-Schreck. Der hochveranlagte Angreifer erzielte schon vor der Pause zwei Tore und feierte sie mit seiner legendären Bodybuilder-Pose. Der Italien-Sieg war in der Folge relativ ungefährdet, der Anschlusstreffer von Mesut Özil per Handelfmeter fiel erst in der Nachspielzeit. Im Finale unterlag die „Squadra Azzurra“ den Spaniern deutlich mit 4:0.

