Lidl-Kunden aufgepasst: Der Hersteller „Fude + Serrahn Milchprodukte“ ruft sein Produkt Milbona Haltbare Vollmilch 3,5 % Fett, 1 L“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 7.5.2017 und 8.5.2017 zurück.

Im Rahmen von Eigenuntersuchungen sei Bacillus cereus nachgewiesen worden, ein möglicher Auslöser für schwere Magen-/Darmerkrankungen.

Kunden sollen das betroffene Produkt auf gar keinen Fall verzehren!

Der Lebensmittel-Discounter, der die Vollmilch in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verkauft hat, reagierte sofort und nahm das Produkt aus dem Verkauf. Die Milch kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. (so)

